"Сорвал джекпот": мужчина купил забытые внутри кладовки вещи, ни разу не видев их (видео)

Многим людям интересно смотреть как люди покупают заброшенные склады или контейнеры с неизвестными вещами внутри. Один британский блогер тоже решил проверить свою удачи и был доволен своим "уловом".

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В Великобритании блогер по имени Киран рискнул купить запечатанные вещи внутри кладовки за 465 фунтов стерлингов и потенциально получил огромную прибыль. Об этом он рассказал в ролике на своем YouTube-канале.

Мужчина отметил, что в этом году он поставил перед собой цель купить заброшенный склад, и у него это получилось.

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Тратить деньги на вещи, не имея ни малейшего представления о том, что они собой представляют, довольно рискованно, но один человек заявил, что покупка кладовки стала его "целью" на этот год. Мужчина хотел посмотреть, какие "сокровища" он сможет найти.

Киран, который выкладывает свои ролики на YouTube под ником @rummagearound, приобретает вещи в благотворительных магазинах, на распродажах автохлама, на оптовых базах и в Facebook, а затем продает их на eBay, Amazon и Depop, получая прибыль.

В этом ролике блогер участвовал в торгах за заброшенный склад. Он заплатил 465 фунтов стерлингов за кладовку с вещами в центре Стокпорта (Великобритания), которых он никогда не видел.

"Это то, что нам нужно", — сказал Киран, начиная осматривать коробки.

Мужчина заметил боксерскую перчатку Шугара Рэя Леонарда, которую можно было бы продать как памятную вещь какому-нибудь фанату. Затем он рассказал, что часы в кладовке высотой "около семи футов" можно продать примерно за 1 500 фунтов стерлингов, чему он был несказанно рад. Здесь же находились походные лежаки, спальные мешки, палатки, рыболовные снасти, стиральная машина, кофеварка и лампа.

Часы в кладовке высотой "около семи футов" можно продать примерно за 1 500 фунтов стерлингов Фото: Youtube/RummageAround

Были и не очень нужные вещи: использованная зубная щетка, фейерверки, использованные духи Gucci с небольшим остатком во флаконе, а также DVD-диски, которые уже не так широко используются. В помещении было 17 мешков с одеждой, 70 пар обуви и огромная коробка с ювелирными изделиями, по поводу которых Киран попросил совета, так как не знал, сколько они стоят, хотя оригинальные цены на некоторые из них были довольно высокими.

Когда он нашел iPod shuffle в коробке, то пошутил, что это "своего рода история", сказав, что нечасто можно увидеть такой плеер в коробке, поскольку он был выпущен еще в 2005 году. Здесь были шезлонги, ковер-палатка, книги, футбольный мяч "Сток Сити" с автографами и многое другое.

"Есть несколько хороших экземпляров, но есть, конечно, и абсолютная дрянь, но в основном все довольно неплохо", — сказал он перебирая обувь.

Футбольный мяч "Сток Сити" с автографами Фото: Youtube/RummageAround

Через два с половиной часа после начала работы блогер очистил помещение, сказав, что это была "тяжелая работа". В целом, по его расчетам, он мог бы заработать на вещах, хранящихся на складе, 2 510 фунтов стерлингов, так что его потенциальная прибыль составила 2 045 фунтов стерлингов, что совсем неплохо для одного дня работы.

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