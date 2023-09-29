"Зірвав джекпот": чоловік купив забуті всередині комори речі, жодного разу не бачивши їх (відео)

Багатьом людям цікаво дивитися як люди купують покинуті склади або контейнери з невідомими речами всередині. Один британський блогер теж вирішив перевірити свою удачу і був задоволений своїм "уловом".

Related video

У Великій Британії блогер, на ім'я Кіран ризикнув купити запечатані речі всередині комори за 465 фунтів стерлінгів і потенційно отримав величезний прибуток. Про це він розповів у ролику на своєму YouTube-каналі.

Чоловік зазначив, що цього року він поставив перед собою мету купити занедбаний склад, і в нього це вийшло.

Важливо

Майже неможливо дістатися: чоловік купив занедбану вежу посеред річки (фото)

Витрачати гроші на речі, не маючи ні найменшого уявлення про те, що вони собою являють, досить ризиковано, але один чоловік заявив, що купівля комори стала його "метою" на цей рік. Чоловік хотів подивитися, які "скарби" він зможе знайти.

Кіран, який викладає свої ролики на YouTube під ніком @rummagearound, купує речі в благодійних магазинах, на розпродажах автомотлоху і в Facebook, а потім продає їх на eBay, Amazon і Depop, отримуючи прибуток.

У цьому ролику блогер брав участь у торгах за покинутий склад. Він заплатив 465 фунтів стерлінгів за комору з речами в центрі Стокпорта (Велика Британія), яких він ніколи не бачив.

"Це те, що нам потрібно", — сказав Кіран, починаючи оглядати коробки.

Чоловік помітив боксерську рукавичку Шугара Рея Леонарда, яку можна було б продати як пам'ятну річ якомусь фанату. Потім він розповів, що годинник у коморі висотою "близько семи футів" можна продати приблизно за 1 500 фунтів стерлінгів, чому він був невимовно радий. Тут же були похідні лежаки, спальні мішки, намети, рибальські снасті, пральна машина, кавоварка і лампа.

Годинник у коморі заввишки "близько семи футів" можна продати приблизно за 1 500 фунтів стерлінгів Фото: Youtube/RummageAround

Були й не дуже потрібні речі: використана зубна щітка, феєрверки, використані парфуми Gucci з невеликим залишком у флаконі, а також DVD-диски, які вже не так широко використовуються. У приміщенні було 17 мішків з одягом, 70 пар взуття і величезна коробка з ювелірними виробами, з приводу яких Кіран попросив поради, оскільки не знав, скільки вони коштують, хоча оригінальні ціни на деякі з них були досить високими.

Коли він знайшов iPod shuffle в коробці, то пожартував, що це "своєрідна історія", сказавши, що нечасто можна побачити такий плеєр у коробці, оскільки його випустили ще 2005 року. Тут були шезлонги, килим-намет, книги, футбольний м'яч "Сток Сіті" з автографами й багато іншого.

"Є кілька хороших екземплярів, але є, звісно, й абсолютна гидота, але здебільшого все досить непогано", — сказав він, перебираючи взуття.

Футбольний м'яч "Сток Сіті" з автографами Фото: Youtube/RummageAround

Через дві з половиною години після початку роботи блогер очистив приміщення, сказавши, що це була "важка робота". Загалом, за його розрахунками, він міг би заробити на речах, що зберігаються на складі, 2 510 фунтів стерлінгів, тож його потенційний прибуток становив 2 045 фунтів стерлінгів, що зовсім непогано для одного дня роботи.

Раніше Фокус повідомляв, що студент відкрив кав'ярню, яка стала популярною через відео в TikTok. Завдяки вірусному ролику в соцмережі справи у підлітка пішли вгору. Його історією поділилися не тільки різні новинні видання, а й люди з місцевих спільнот, щоб надати йому підтримку.

Також стало відомо, що в США посеред вулиці відкрили бар для бездомних. У таборі, що стихійно утворився, були виставлені пляшки зі спиртними напоями, безліч диванів, шезлонгів.