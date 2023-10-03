Испортила свадьбу: мать жениха сделала шокирующее признание прямо в день помолвки

Свекровь не хотела отпускать своего сына и ревновала к невестке, поэтому она решила всеми силами помешать свадьбе.

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Свадьба должна стать одним из самых счастливых дней в жизни. Однако, когда пара собралась отметить тот факт, что они проведут вместе всю жизнь, их праздник прошел ужасно из-за признания матери жениха. Об этом сообщает издание Мirror.

Вместо того, чтобы радоваться тому, что ее сын женится на любви всей своей жизни, она призналась, что расстроена тем, что он "бросит ее" и что она больше не будет "его номером один".

23-летняя будущая невеста и ее жених проводили вечер с друзьями и семьей в баре, когда ее будущая свекровь начала плакать.

Женщина поделилась историей в социальной сети Reddit и рассказала: "Когда мы вернулись домой, я узнала, что моя будущая свекровь сказала моим братьям и сестрам, что они слишком молоды, чтобы жениться. Когда на следующий день она столкнулась с этим, она сказала, что это было это была шутка, и моя семья восприняла ее неправильно".

При этом мать жениха часто заявляла ему, что она не согласна со свадьбой. Женщина настаивала, что ее сыну не стоит жениться сейчас, ведь тогда "она перестанет быть номер один для него".

В разделе комментариев многие согласились, что ее жениху необходимо установить границы со своей матерью, иначе это останется проблемой в будущем. Один человек объяснил: "Ваш жених должен установить границы сейчас, иначе это будет продолжаться и в будущем. Если он не хочет устанавливать границы, тогда это нужно вам".

Другой комментатор подумал, что эта ситуация говорит о том, как ее жених и его мать будут вести себя в будущем, причем один человек сказал: "Обратите пристальное внимание на то, как ваш жених справляется с этой ситуацией. Он выбирает между вами двумя и не ставит ее на место. Представьте, насколько она будет навязчивой, если у вас будут дети".

Ранее Фокус сообщал, что невеста получила подарки от ведущих брендов и знаменитостей. В список "приглашенных" будущих супругов вошли такие знаменитости, как Долли Партон, Джастин Бибер и Джонни Депп, а также их любимая бейсбольная команда Toronto Blue Jays. Они планируют выставить полученные подарки на своей свадьбе.

Также стало известно, что пара поженилась в затопленной из-за тайфунов церкви. Район, в котором проживали Пауло и Маэ Падилья, был затоплен, но они были полны решимости дойти до алтаря. К удивлению супругов, гостям также удалось добраться до церкви, пробираясь по воде в шлепанцах и резиновых сапогах.