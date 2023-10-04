"Так лучше": мастер сделал женщине тату с нелепой ошибкой (фото, видео)

Джордан заказала у мастера татуировку в виде надписи Everything's Fine, однако вместо желаемого текста получила Everthing's Fine.

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Женщина посетила тату-салон, где заказала татуировку из двух слов. Мастер выполнил заказ, но умудрился допустить орфографическую ошибку в надписи под кожей. Реакцию клиентки записали на видео в Tiktok, которое стало вирусным. О ситуации в тату-салоне рассказало издание Mirror.

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Необычная история с тату произошла с молодой женщиной по имени Джордан, написало издание. Видео с ее реакцией посмотрело более 600 тыс. пользователей Tiktok и оставили более 4 тыс. комментариев. Оно стало вирусным.

Проблема тату: детали

Mirror рассказало, что Джордан заказала у мастера тату надпись Everything's Fine — то есть, "Все хорошо". Однако вместо желаемого текста получила в итоге Everthing's Fine — в первом слове "забыли" вывести одну букву.

На видео видно, как женщина хохочет, увидев надпись. Рядом сидит мастер и, похоже, не знает как реагировать — находится в "полном оцепенении", написало издание.

Под видео женщина написала, что мастер действительно выглядит "подавленным". Но она думает, что все получилось к лучшему.

Комментаторы оценили ситуацию по-разному, пишет Mirror. Кое-кто представил себя на месте мастера и почувствовал тошноту. При этом, как клиенту, ему такая работа "понравилась".

Также отмечали, что получилось как в поговорке: "Честно говоря, так лучше. Это идеально соответствует поговорке. Я бы это понял!" Другие предполагают, что дальше могла бы быть не такая положительная реакция и мастер ожидает именно ее: "Художник пытается выяснить, действительно ли клиентке весело или она теряет рассудок, прежде чем разозлиться".

Были предложения, как исправить ситуацию. В частности, можно красными чернилами нарисовать исправления и сделать вид, что так и было задумано.

Напоминаем, ранее Фокус рассказывал о 106-летней женщине, покрытой татуировками: женщина попала на обложку журнала Vogue. Тем временем ученые объяснили, что происходит с кожей, на которой сделали тату. Указали, что клетки макрофаги рассматриваются чернила как угрозу.