Остановились перекусить: американец с женой выиграл $1 млн пока ждал еду

Мужчина и раньше побеждал в других лотереях, но до сих пор ему не удавалось сорвать большой куш. Он часто покупал лотерейные билеты на заправочной станции рядом с кафе.

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В США супружеская пара из Калифорнии остановилась перекусить в кафе и это решение принесло им выигрыш джекпота в размере 1 млн долларов. Об этом пишет California Lottery.

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Тим Дайнес рассказал сотрудникам Калифорнийской лотереи, что его жена попросила тако, когда они вернулись из зарубежной поездки, и они остановились у закусочной в Паттерсоне. Американец часто покупает лотерейные билеты на заправочной станции, расположенной напротив этого заведения, поэтому он последовал своей традиции и купил билет Diamond 8's Scratcher пока ждал свой заказ.

Он стер защитный экран на своем билете и обнаружил приз в размере 1 млн долларов. Поскольку его заказ не был готов, ему пришлось встать рядом с женой и продолжать ждать, стараясь сохранять самообладание.

"Знаете, как трудно было сдерживать эмоции? Никто не знал, что я выиграл. Даже моя жена не знала, пока я не сказал ей об этом по дороге домой", — рассказал Дайнес.

Представители лотереи отметили, что мужчина и раньше выигрывал сотни призов, но до сих пор ему не удавалось сорвать большой куш. Владелец магазина G's Food Mart также получил бонус в размере $5 000 за то, что продал победителю счастливый билет.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сорвала джекпот, вспоминая о покойном муже. Она выбрала номера, напоминающие ей о любимом человеке. Победительница не стала сообщать, есть ли у нее какие-либо ближайшие планы относительно своего выигрыша.

Также стало известно, что победитель лотереи потерял целое состояние и был арестован за убийство. Мужчина должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет. Несмотря на обвинения ему продолжали начислять деньги каждый месяц независимо от того, находился он в тюрьме или нет.