Женщина выиграла $100 в бесплатной игре и увеличила приз в 1700 раз не выходя из дома

О своей победе в лотерее женщина узнала по интернету. По словам победительницы, она планирует использовать свой выигрыш для путешествий и инвестиций.

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В США 52-летняя Тамми Пелтон из штата Мичиган выиграла 100 долларов в бесплатной игре в онлайн лотерею. Американка не остановилась на достигнутом и сорвала джекпот Fantasy 5 стоимостью 169 674 долларов. Об этом пишет Michigan Lottery.

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Женщина из Чебойгана, рассказала представителям Мичиганской лотереи, что она играла в игру Daily Spin to Win и в результате бесплатной игры ей был начислен бонусный кредит, который она могла использовать на сайте Michigan Lottery.

"Я использовала часть своего выигрыша для покупки билетов Powerball, а затем увидела, что джекпот Fantasy 5 превысил 150 000 долларов, поэтому я тоже купила несколько билетов Fantasy 5", — рассказала Пелтон.

По словам американки, она только через несколько дней она вспомнила о том, что нужно проверить свои номера.

"Когда через несколько дней я вошла в свой аккаунт, появилось всплывающее окно с сообщением о том, что я выиграла джекпот Fantasy 5 в размере 169 674 долларов США. Мне пришлось трижды проверить баланс своего счета, чтобы убедиться, что мне не мерещится!", — вспоминает она.

Пелтон планирует использовать свой выигрыш для путешествий и инвестиций Фото: Michigan Lottery

По словам Пелтон, ее мужу тоже потребовалось время, чтобы поверить в такую удачу.

"Я разбудила любимого и показала ему сообщение. Он был в замешательстве и спросил, кто выиграл, и я крикнула: "Мы!". Нам до сих пор трудно поверить в то, что это реальность", — сказала она.

По словам победительницы лотереи, она планирует использовать свой выигрыш для путешествий и инвестиций.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сорвала джекпот, вспоминая о покойном муже. Она выбрала номера, напоминающие ей о любимом человеке. Победительница не стала сообщать, есть ли у нее какие-либо ближайшие планы относительно своего выигрыша.

Также стало известно, что победитель лотереи потерял целое состояние и был арестован за убийство. Мужчина должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет. Несмотря на обвинения ему продолжали начислять деньги каждый месяц независимо от того, находился он в тюрьме или нет.