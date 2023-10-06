Жінка виграла $100 у безплатній грі та збільшила приз у 1700 разів, не виходячи з дому

Про свою перемогу в лотереї жінка дізналася з інтернету. За словами переможниці, вона планує використати свій виграш для подорожей та інвестицій.

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У США 52-річна Таммі Пелтон зі штату Мічиган виграла 100 доларів у безплатній грі в онлайн лотерею. Американка не зупинилася на досягнутому і зірвала джекпот Fantasy 5 вартістю 169 674 доларів. Про це пише Michigan Lottery.

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Жінка з Чебойгана, розповіла представникам Мічиганської лотереї, що вона грала в гру Daily Spin to Win, і в результаті безплатної гри їй було нараховано бонусний кредит, який вона могла використовувати на сайті Michigan Lottery.

"Я використала частину свого виграшу для купівлі білетів Powerball, а потім побачила, що джекпот Fantasy 5 перевищив 150 000 доларів, тому я теж купила кілька квитків Fantasy 5", — розповіла Пелтон.

За словами американки, вона тільки через кілька днів вона згадала про те, що потрібно перевірити свої номери.

"Коли через кілька днів я увійшла у свій акаунт, з'явилося повідомлення про те, що я виграла джекпот Fantasy 5 у розмірі 169 674 доларів США. Мені довелося тричі перевірити баланс свого рахунку, щоб переконатися, що мені не ввижається!", — згадує вона.

Пелтон планує використати свій виграш для подорожей та інвестицій Фото: Michigan Lottery

За словами Пелтон, її чоловікові теж потрібен був час, щоб повірити в таку удачу.

"Я розбудила коханого і показала йому повідомлення. Він був збентежений і запитав, хто виграв, і я крикнула: "Ми!". Нам досі важко повірити в те, що це реальність", — сказала вона.

За словами переможниці лотереї, вона планує використовувати свій виграш для подорожей та інвестицій.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зірвала джекпот, згадуючи про покійного чоловіка. Вона вибрала номери, що нагадують їй про кохану людину. Переможниця не стала повідомляти, чи є у неї якісь найближчі плани щодо свого виграшу.

Також стало відомо, що переможець лотереї втратив цілий статок і був заарештований за вбивство. Чоловік мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років. Попри звинувачення йому продовжували нараховувати гроші щомісяця незалежно від того, перебував він у в'язниці чи ні.