Переезжала из дома в дом: библиотекари удивлены возвращением необычной книги спустя 50 лет

В момент просрочки Тед Хит был премьер-министром Великобритании, а Ричард Никсон был президентом США.

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В Великобритании книга под названием "Помидоры для всех" Фрэнка У. Аллертона была возвращена спустя 50 лет в отличном состоянии после того, как несколько раз переезжала из одного дома в другой. Об этом пишет The Mirror.

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Библиотекари были удивлены, когда просроченная книга была возвращена им спустя почти 50 лет и в идеальном состоянии. Практическое руководство под названием "Помидоры для всех" Фрэнка У. Аллертона было выдано 21 января 1974 года. Книга, выпущенная тогдашней библиотекой округа Оркней, содержит советы по выращиванию томатов и до этого бралась восемь раз, начиная с 1969 года.

По словам представителей библиотеки, которая является старейшей в Шотландии, книга была возвращена "в отличном состоянии" после того, как несколько раз переезжала из одного дома в другой. На Amazon аналогичная версия продается за 79 фунтов стерлингов, что делает ее довольно ценным экземпляром.

Библиотекари были удивлены, когда просроченная книга была возвращена им спустя почти 50 лет Фото: Orkney Library

К счастью для читателя, библиотека не выставляет штрафы за просрочку, поэтому ему удалось избежать сохранить свои деньги. В твите, который довольно быстро стал вирусным, было написано, что в библиотеку вернули книгу, которая должна была быть возвращена еще в 1974 году.

"Мы не взимаем плату за просрочку, поэтому штраф составил ровно 0,00 фунтов стерлингов. Но если бы мы взимали всего 1 пенс в день, то штраф за эту книгу составил бы 181,55 фунта стерлингов", — заявили представители библиотеки.

В момент просрочки Тед Хит был премьер-министром Великобритании, а Ричард Никсон был президентом США.

Десятки пользователей социальных сетей в комментариях высмеяли время, потраченное на возврат книги, а один человек написал: "Надеюсь, они вырастили потрясающие помидоры".

"Наконец-то! Я уже несколько десятилетий хочу взять эту книгу! Я просто предполагал, что она невероятно популярна, и стоял в конце очень длинной очереди", — пошутил другой пользователь.

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