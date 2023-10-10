Требовал квартиру: самый юный китайский вундеркинд шантажировал родителей (фото)

Сейчас у мужчины нет постоянной работы, а на банковском счету всего несколько тысяч юаней. Он живет в съемной квартире, занимаясь фрилансом, и по-прежнему финансово зависит от своих родителей.

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28-летний Чжан Синьян, общепризнанный вундеркинд из Китая, получил место в университете в 10 лет и поступил в аспирантуру в 13. Теперь он считает, что бездействие является ключом к счастью на всю жизнь. Об этом пишет South China Morning Post.

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Известный как "самый молодой студент китайского университета" и "самый молодой аспирант Китая", Чжан до сих пор материально зависит от родителей.

В 2011 году, в возрасте 16 лет, он стал аспирантом по прикладной математике в Бейхангском университете, ведущем китайском вузе в Пекине. Он вызвал всенародное обсуждение, потребовав от своих родителей купить ему квартиру в Пекине стоимостью 2 млн юаней (275 тысяч долларов). Чжан заявил родителям, что если они не купят ему жилье, то он откажется от получения степени магистра и от предложения стать доктором философии. В итоге родители сняли квартиру в Пекине и соврали ему, что купили ее.

"Покупка квартиры, хорошая работа и "пекинский хукоу" — то есть официальная регистрация в качестве жителя города — это "успех". Родители ожидают, что я останусь в Пекине больше, чем кто-либо другой, и должны для этого очень постараться", — рассказал тогда вундеркинд в репортаже местного телеканала.

В 2019 году он защитил докторскую диссертацию, после чего стал преподавателем университета в северо-западном автономном районе Нинся-Хуэй, а через два года ушел в отставку.

Мужчина считает, что бездействие является ключом к счастью на всю жизнь Фото: Weibo

По всей видимости, его представление об успехе полностью изменилось с тех пор, как он был аспирантом. Теперь у него нет постоянной работы, на банковском счету всего несколько тысяч юаней, а живет в съемной квартире в Шанхае, занимаясь фрилансом. Мужчина по-прежнему финансово зависит от своих родителей.

"Они мне должны. Квартира, которую они мне так и не купили, должна стоить сейчас более 10 млн юаней (1,4 млн долларов)", — сказал Чжан в недавней беседе с журналистами.

Изменение взглядов китайского гения на жизнь и его постоянная зависимость от родителей вызвали бурные дискуссии в интернете.

"Он был талантливым подростком. Его родители были одержимы идеей вырастить вундеркинда, и в итоге он компенсировал свой пропущенный процесс взросления другим способом", — сказал один человек на Weibo. "

Вндеркинд по-прежнему финансово зависит от своих родителей Фото: SCMP

Некоторые сокрушались по поводу нынешнего положения Чжана, называя его "падением вундеркинда".

"Он сдался после того, как много раз пытался вырваться на свободу и потерпел неудачу", — предположил другой человек.

Его преподаватели отметили, что у Чжана еще есть время сделать большие дела, если он этого захочет.

Ранее Фокус сообщал, что студент проехал всю Африку на стареньком велосипеде. Мужчина нарисовал в блокноте карту страны и отправился в путь. Каждый день Мамаду Барри проезжал около 100 километров через джунгли, пустыни и зоны конфликтов.

Также стало известно, что студентка, арестованная за касание к охраннице в ОАЭ, вернулась домой. Девушка была задержана за прикосновение к работнице аэропорта. Судьи обязали ее выплатить штраф в размере 2700 долларов, но таможенники обжаловали приговор. В результате девушка была приговорена к одному году тюремного заключения.