"Дом с призраками": собачья камера в Англии зафиксировала жуткую фигуру в капюшоне (фото)

Дом в графстве Ланкашир был построен в 1888 году, новые жильцы уже выяснили, кто здесь жил прежде, и кто, возможно, не очень рад их переезду.

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Супруги из города Престон (графство Ланкашир) говорят, что были крайне удивлены, увидев летающую по их дому жуткую фигуру в капюшоне, которую сняла камера для собаки. Об этом сообщает The Mirror.

Виктория Хепворт рассказала, что была напугана, когда на прошлой неделе, присматривая за черным лабрадором Киви своей сестры, заметила на видеозаписи "странного" человека на заднем плане. При этом собака убегала из комнаты.

"Призрак", снятый камерой

35-летняя женщина вместе со своим другом установила в гостиной камеру с датчиком движения, чтобы посмотреть, как животное ведет себя по ночам. Пара была крайне испугана: животное убегало от странной фигуры в седьмом часу утра.

По словам женщины, это было похоже на паранормальные явление. Она также сказала, что были и другие причины для тревоги. Теперь они считают, что живут в доме с призраками.

Камера фиксирует любые движения — и необычная фигура была первой, что она сняла.

"Это действительно странно. Я бы не сказала, что кто-то из нас верит в призраков, но похоже, что оно летает или нависает", — объяснила она.

По ее словам, то, что было на видео, напомнило о фильме "Паранормальное явление".

"Мы оба из поколения миллениалов, росли на этих фильмах", — рассказала она о своем друге, который показал ей странную фигуру на видео, а затем ушел на работу и оставил на время одну.

В один день она также слышала, что двухлетний племянник, с которым она пришла в дом, плакал ночью, а собака при этом жалобно скулила. После этого женщина решила, что определенно живет в доме с привидениями.

Женщина хочет переехать, но пока не может найти другое жилье.

"В наши дни трудно подняться по карьерной лестнице, поэтому нищие не могут выбирать, не так ли?" — отметила она.

Теперь пара пытается разобраться в том, что именно зафиксировала "собачья камера". Изучает историю своего старого дома, в котором в позапрошлом веке жили владельцы местной хлопковой фабрики.

Дом был построен в 1888 году, выяснили, кто здесь жил прежде, и кто, возможно, не очень рад переезду новых жильцов.

"Мы не проводили никаких строительных работ или чего-либо, что могло бы побеспокоить, так что это совершенно неожиданно", — пояснила Виктория.

Черный лабрадор Киви Произошедшее напомнило о фильме "Паранормальное явление"

Она поделилась "жуткой" фотографией в Facebook с любителями паранормальных явлений.

Читатели предложили проверить видео камеры дверного звонка, чтобы выяснить, не гуляла ли фигура по улице и не пыталась ли проникнуть в дома других.

Кто-то отметил, что у "призрака" есть тень, и допустил, что это грабитель.

Напомним о городе с жутким прошлым. Намибийский Колманскоп когда-то был процветающим шахтерским городком в пустыне Намиб.

Также сообщалось, что блогер показал заброшенный дом, который застыл во времени.