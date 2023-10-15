Сиамские близнецы-рептилии: в США появилась на свет двухголовая змея (фото)

Заводчик намерен сделать все, чтобы уникальная рептилия прожила как можно дольше. В США двухголовых змей продают за большие деньги.

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Заводчик змей из США Аден Джонсон был ошеломлен, когда из яйца вылупилась двухголовая рептилия. Такое происходит один раз на сто тысяч случаев. Теперь американец намерен сделать все, чтобы уникальная змея прожила как можно дольше. Об этом пишет Dailystar.

Редкая рептилия вылупилась в июле. На свет должны были появиться две рептилии-близнецы, но эмбрион не разделился, в результате чего образовались две головы и одно тело.

Аден регулярно публикует видео питомицы на своем канале YouTube. Показывая рептилию в одном из первых видеороликов, заводчик сказал, что змея на удивления вылупилась здоровой, обе головы дышат.

"Я сомневаюсь, что она выживет, но мы собираемся установить клетку и посмотрим, сможем ли мы сохранить ей жизнь. Вы видите, она трясет хвостом, обе головы живы, и этот излом в позвоночнике — единственный излом, который я вижу. У нее проблемы с передвижением, и все такое. Я не знаю, какая голова, что делает", — сказал Аден.

Позже мужчина добавил, что головы сражаются между собой за контроль над телом.

Фото: Youtube/ADJexotics / У заводчика в США вылупилась двухголовая змея Фото: dailystar.co.uk Фото: Youtube/ADJexotics / У заводчика в США вылупилась двухголовая змея Фото: Youtube/ADJexotics / У заводчика в США вылупилась двухголовая змея

"Для них это кажется большой проблемой, они скручиваются — я не знаю, это неврологическое заболевание или они пытаются сжаться и не могут — похоже, что головы борются за управление телом", — добавил Аден.

Змеи, рожденные с двумя головами, как правило, имеют более короткую продолжительность жизни, отчасти из-за проблем с едой. В США уникальных рептилий продают за большие деньги.

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