Сіамські близнюки-рептилії: у США з'явилася на світ двоголова змія (фото)

Заводчик має намір зробити все, щоб унікальна рептилія прожила якомога довше. У США двоголових змій продають за великі гроші.

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Заводчик змій зі США Аден Джонсон був приголомшений, коли з яйця вилупилася двоголова рептилія. Таке відбувається один раз на сто тисяч випадків. Тепер американець має намір зробити все, щоб унікальна змія прожила якомога довше. Про це пише Dailystar.

Рідкісна рептилія вилупилася в липні. На світ мали з'явитися дві рептилії-близнюки, але ембріон не розділився, внаслідок чого утворилися дві голови та одне тіло.

Аден регулярно публікує відео вихованки на своєму каналі YouTube. Показуючи рептилію в одному з перших відеороликів, заводчик сказав, що змія на диво вилупилася здоровою, обидві голови дихають.

"Я сумніваюся, що вона виживе, але ми збираємося встановити клітку і подивимося, чи зможемо ми зберегти їй життя. Ви бачите, вона трясе хвостом, обидві голови живі, і цей злам у хребті — єдиний злам, який я бачу. У неї проблеми з пересуванням, і все таке. Я не знаю, яка голова, що робить", — сказав Аден.

Пізніше чоловік додав, що голови борються між собою за контроль над тілом.

Фото: Youtube/ADJexotics / У заводчика в США вилупилася двоголова змія Фото: путешествие во времени Фото: Youtube/ADJexotics / У заводчика в США вилупилася двоголова змія Фото: Youtube/ADJexotics / У заводчика в США вилупилася двоголова змія

"Для них це здається великою проблемою, вони скручуються — я не знаю, чи це неврологічне захворювання, чи вони намагаються стиснутися і не можуть — схоже, що голови борються за управління тілом", — додав Аден.

Змії, народжені з двома головами, як правило, мають коротшу тривалість життя, почасти через проблеми з їжею. У США унікальних рептилій продають за великі гроші.

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