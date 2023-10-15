"Це небезпечно": жінка викинула куплені банани, помітивши на них крихітні крапки (фото)

Покупчиня Asda отримала страшне попередження після того, як помітила дивну білу пляму на своїх бананах. Вислухавши поради, вона викинула нещодавно куплені фрукти.

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Жінка поділилася фотографією бананів, на яких помітила крихітні білі цятки. Пізніше з'ясувалося, що при виявленні таких плям слід утриматися від вживання фруктів. Про це пише The Mirror.

Користувачі соцмереж попередили занепокоєну покупчиню магазину Asda про потенційну небезпеку бананів із білою крапкою.

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Жінка написала в групу Family Lowdown Tips & Ideas у Facebook і поділилася знімком фрукта із загадковою білою опуклістю. Стурбована покупчиня Asda запитала: "Хто-небудь знає, що це за біла пляма на моєму банані?".

Інші користувачі висловили свої міркування, а деякі з них почали турбуватися за здоров'я дівчини.

"Це схоже на яйце павука. Покладіть його в пакет і зав'яжіть. Я б відніс його назад", — написав один із них.

Жінка написала в групу Family Lowdown Tips & Ideas у Facebook і поділилася знімком фрукта із загадковою білою опуклістю Фото: Chanel Annalise Russell/Facebook

Багато людей підтримали цю теорію і почали ділитися подібними випадками зі свого життя.

"Це сталося зі мною торік і це небезпечно. Я купив банани й отримав безплатне гніздо павуків, з якого вилазили крихітні павучки", — написав один чоловік.

у разі виявлення таких плям слід утриматися від вживання фруктів

Вислухавши поради, жінка викинула банани.

"Я можу підтвердити, що цей банан, ну, і все його гроно (що відклалося в мене в пам'яті на все життя) перебувають у відрі для сміття на вулиці! Я можу облити їх окропом на випадок, якщо вони вилупляться в кошику і залізуть в будинок, тому що я не люблю павуків! Тим паче отруйних", — сказала вона.

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