Смерділо рибою: жінка розповіла про небезпечну причину появи неприємного запаху (відео)

Клаудія Андерсон не могла позбутися стійкого неприємного запаху, тож вирішила порозпитувати в інтернеті й зрозуміла, що причина може полягати в небезпечному замиканні електропроводки в її спальні.

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Жінка, яка намагалася розібратися з неприємним і прикрим рибним запахом у своїй спальні, незабаром зрозуміла зловісну причину його тривалої присутності. Про це вона розповіла у своєму ролику, опублікованому в TikTok.

26-річна Клаудія Андерсон була здивована, дізнавшись, що існує страшна причина, через яку в її спальні пахне рибою, і відчула полегшення, коли нарешті докопалася до істини.

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Жінка не могла позбутися стійкого неприємного запаху, тож вирішила використати Google і зрозуміла, що причина може полягати в небезпечному замиканні електропроводки в її спальні.

"Я не знала про потенційну небезпеку загоряння електричного дзвінка, доки це не сталося зі мною. Протягом кількох тижнів ми з чоловіком заходили в нашу спальню і думали: "Боже мій, у нас у спальні смердить рибою", і не хотіли нікому про це розповідати, бо було трохи соромно", — пояснила дівчина у своєму ролику в TikTok.

Попереджаючи інших про те, що може статися, жінка розповіла, що спочатку вони подумали, що це може бути пов'язано з проблемою водопроводу. Подружжя думало, що саме звідти виходить рибний запах.

"Ми витягли U-подібний вигин із раковини, переконалися, що унітаз дуже чистий, прочистили отвір у душі… все, але запах все одно залишався", — розповідає Клаудія.

Клаудія показала дроти, які були причиною проблеми Фото: Instagram/mrsclaudiaanderson

Коли вона зрозуміла, що запах все ще зберігається, то вирішила використати Google, щоб з'ясувати причину, і ось тут-то вона і натрапила на тривожне відкриття. Вражена тим, що причиною такого неприємного запаху може бути несправність електропроводки, вона звернулася по допомогу до родичів, які раніше працювали електриками.

Потім Клаудія показала дроти, які були причиною проблеми.

"Це примикає до нашої ванної кімнати, а там знаходиться наша спальня. Щоразу, коли ми заходили сюди, ми думали: "Тут пахне рибою", але насправді це так. Там був дріт, який від'єднався, і я не знаю, чи видно вам, але він фактично розплавив пластик на внутрішній стороні розетки. Подивіться на це. Це жахливо! Нам дуже пощастило, що ми дізналися про це до того, як усе спалахнуло", — додала жінка.

Використовуючи свою ситуацію для застереження інших, Клаудія закликала людей викликати електрика, якщо вони відчули невідомий рибний запах. Люди не забули похвалити її за привернення уваги до проблеми.

"Це сталося зі мною, я виявила це якраз вчасно, коли у мене плавилося світло у вітальні. Якби не це, я б втратила будинок у пожежі", — написав один із користувачів TikTok.

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