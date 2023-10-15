Воняло рыбой: женщина рассказала об опасной причине появления неприятного запаха (видео)

Клаудия Андерсон не могла избавиться от стойкого неприятного запаха, поэтому решила узнать в интернете и поняла, что причина может заключаться в опасном замыкании электропроводки в ее спальне.

Related video

Женщина, пытавшаяся разобраться с неприятным и досадным рыбным запахом в своей спальне, вскоре поняла зловещую причину его затянувшегося присутствия. Об этом она рассказала в своем ролике, опубликованном в TikTok.

26-летняя Клаудия Андерсон была удивлена, узнав, что существует страшная причина, по которой в ее спальне пахнет рыбой, и испытала облегчение, когда наконец докопалась до истины.

Важно

Принял за спам: мужчина, выигравший дом стоимостью 2 млн фунтов, едва не остался без приза

Женщина не могла избавиться от стойкого неприятного запаха, поэтому решила использовать Google и поняла, что причина может заключаться в опасном замыкании электропроводки в ее спальне.

"Я не знала о потенциальной опасности возгорания электрического звонка, пока это не случилось со мной. В течение нескольких недель мы с мужем заходили в нашу спальню и думали: "Боже мой, у нас в спальне воняет рыбой", и не хотели никому об этом рассказывать, потому что было немного стыдно", — пояснила девушка в своем ролике в TikTok.

Предупреждая других о том, что может произойти, женщина рассказала, что первоначально они подумали, что это может быть связано с проблемой водопровода. Супруги думали, что именно оттуда исходит рыбный запах.

"Мы вытащили U-образный изгиб из раковины, убедились, что унитаз очень чистый, прочистили отверстие в душе… все, но запах все равно оставался", — рассказывает Клаудия.

Клаудия показала провода, которые были причиной проблемы Фото: Instagram/mrsclaudiaanderson

Когда она поняла, что запах все еще сохраняется, то решила использовать Google, чтобы выяснить причину, и вот тут-то она и наткнулась на тревожное открытие. Потрясенная тем, что причиной столь неприятного запаха может быть неисправность электропроводки, она обратилась за помощью к родственникам, которые раньше работали электриками.

Затем Клаудия показала провода, которые были причиной проблемы.

"Это примыкает к нашей ванной комнате, а там находится наша спальня. Каждый раз, когда мы заходили сюда, мы думали: "Здесь пахнет рыбой", но на самом деле это так. Там был провод, который отсоединился, и я не знаю, видно ли вам, но он фактически расплавил пластик на внутренней стороне розетки. Посмотрите на это. Это ужасно! Нам очень повезло, что мы узнали об этом до того, как все вспыхнуло", — добавила женщина.

Используя свою ситуацию для предостережения других, Клаудия призвала людей вызывать электрика, если они почувствовали неизвестный рыбный запах. Люди не преминули похвалить ее за привлечение внимания к проблеме.

"Это случилось со мной, я обнаружила это как раз вовремя, когда у меня плавился свет в гостиной. Если бы не это, я бы потеряла дом в пожаре", — написал один из пользователей TikTok.

Ранее Фокус сообщал, что женщина узнала страшную тайну мужа после получения наследства. Семейная пара планировала обзавестись собственным жильем, но у мужчины были другие планы на неожиданно полученные деньги.

Также стало известно, что бушующий в доме огонь оказался украшением на Хэллоуин. Декорации внутри здания создают впечатление, что жилье действительно горит. Сквозь окна пробиваются языки пламени, охватывающие все помещение. В это поверили и встревоженные соседи.