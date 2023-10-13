Прийняв за спам: чоловік, який виграв будинок вартістю 2 млн фунтів, ледь не залишився без призу

Будівлю побудували в лісі, на околиці національного парку. У ній є п'ять спалень, нова кухня та їдальня, а також ландшафтний дизайн саду родом з двору. Чоловік може оселитися в цьому житлі або ж здавати його в оренду.

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41-річний Саймон Вільямс із Великої Британії, який виграв у конкурсі на найкращий відремонтований котедж вартістю 2 млн фунтів стерлінгів, ледь не позбувся величезного призу, проігнорувавши дзвінок із повідомленням про виграш, бо вирішив, що це спам. Про це пише Daily Star.

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Чоловік став останнім переможцем розіграшу Omaze Million Pound House Draw і тепер є гордим власником відремонтованого котеджу в Девоні. Однак батько двох дітей ледь не залишився без призу, бо спочатку подумав, що дзвінок, який сповістив його про перемогу, був спамом.

"Мені зателефонували на роботу з незнайомого номера. Весь день мене діставали настирливими спам-дзвінками, намагаючись щось продати, і я був спантеличений, тому майже не відповідав, але зараз дуже радий, що вирішив узяти слухавку. Коли я дізнався, що справді виграв будинок, я була в повному подиві". — розповів британець.

Чоловік ледь не залишився без призу, бо спочатку подумав, що дзвінок, який сповістив його про перемогу, був спамом Фото: Daily Star

Саймон, який родом із Кента, але проживає в Сассексі, отримав грошовий приз у розмірі 100 000 фунтів стерлінгів, а також шикарний новий будинок. Тепер він із нетерпінням чекає можливості перевезти своїх двох дочок у нове житло, розташоване в улюбленій ним частині країни.

"Я просто обожнюю Девон. Мій покійний батько привозив мене сюди на сімейні канікули, коли я був дитиною. Це дуже красиве графство, і з ним у мене пов'язано так багато приємних спогадів. Сам будинок просто неймовірний, а в реальності він ще кращий. Я поки не знаю, що робитиму надалі, але я обов'язково привезу сюди сім'ю на канікули, щоб ми всі могли насолодитися цими днями", — додав він.

Будинок розташований у лісі на околиці національного парку Дартмур Фото: Daily Star

У будинку, розташованому в лісі на околиці національного парку Дартмур, є п'ять спалень, нова кухня і їдальня, а також ландшафтний дизайн саду. Якщо Саймон вирішить здавати його в оренду, то, за оцінками місцевих агентів з нерухомості, він зможе отримувати близько 3 тисяч фунтів стерлінгів на місяць.

За словами Саймона, він брав участь у кількох розіграшах Omaze, щоб підтримати співпрацю з благодійною організацією Macmillan, що займається лікуванням раку. Його батько помер від цієї хвороби, коли йому було 20 років.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік отримав величезну суму внаслідок банківської помилки. Урслаан Хан лягав спати, маючи на своєму рахунку всього 1 фунт стерлінгів. Однак прокинувшись він побачив, що отримав гроші, призначені для іншого клієнта.

Також стало відомо, що чоловік заради жарту купив лотерейний білет і став мільйонером. Щасливий переможець думав, що подібна ситуація може статися з будь-якою іншою людиною, але тільки не з ним. Тепер він планує купити будинок і зробити грамотні інвестиції.