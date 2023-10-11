"Зараз я відомий": мільйонер, який купив домашнього алігатора, хоче стати актором (фото)

Курсат "Чіко" Йілдірім сподівається отримати шанс потрапити на малі екрани, використовуючи своє кримінальне минуле для зображення персонажів у вигаданому телевізійному серіалі про злочинців.

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Колишній шахрай із Німеччини, який виграв минулого року в лотерею 10 мільйонів доларів, заявив про своє бажання знятися в кримінальному телешоу. Про це пише Daily Star.

42-річний мільйонер Курсат "Чіко" Йілдірім сподівається отримати шанс потрапити на малі екрани, використовуючи своє кримінальне минуле для зображення персонажів у вигаданому телевізійному серіалі про злочинців. Нещодавно він почав зустрічатися з 36-річною інспекторкою німецької поліції Кендіс Н., з якою випадково зіткнувся на початку цього року під час перевищення швидкості. Курсат також сподівається перейняти досвід своєї подруги в боротьбі з законом.

Колишній машиніст крана, який розщедрився на шикарні автомобілі та розкішні апартаменти, як і раніше, вважає, що може використовувати своє колишнє життя і перенести його на телебачення. Його бажання зніматися в кіно з'явилося після того, як стало відомо, що він спустив більшу частину свого виграшу.

"Я всім серцем мрію про те, щоб одного разу зіграти в дортмундському криміналі. Я виріс у північній частині міста, був наркоманом, на самому дні. Мені часто доводилося прикидатися й обманювати людей", — заявив Курсат.

Чоловік купив домашнього алігатора Фото: unsplash.com

Шанувальники в Instagram, кількість яких дедалі більше наближається до мільйона, сподіваються, що Чіко використає свою нову популярність по максимуму.

"Повірте, зараз я дуже відомий. Усі хочуть зі мною сфотографуватися. Коли я виступаю по телевізору, всі дивляться", — додав мільйонер.

Після звільнення і подальшого виграшу в лотерею Чіко пустився в шалені витрати й всього за місяць витратив 1,6 мільйона доларів на купівлю V8 Ferrari 448 Pista і Porsche Turbo S Cabriolet, а також маєтку для їхнього зберігання. Чоловік також витратив чимало грошей на домашнього алігатора і численні покупки в магазинах класу люкс.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік отримав величезну суму внаслідок банківської помилки. Урслаан Хан лягав спати, маючи на своєму рахунку всього 1 фунт стерлінгів. Однак прокинувшись він побачив, що отримав гроші, призначені для іншого клієнта.

Також стало відомо, що чоловік заради жарту купив лотерейний білет і став мільйонером. Щасливий переможець думав, що подібна ситуація може статися з будь-якою іншою людиною, але тільки не з ним. Тепер він планує купити будинок і зробити грамотні інвестиції.