Депутатов Европарламента вместо Страсбурга случайно привезли в Диснейленд (фото)

Депутаты, которые ехали в поезде, в основном с юмором отреагировали на поездку. Некоторые из них заявили, что имидж Европейского парламента как перипатетического цирка с каждым часом становится все более реальным.

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Поезд с сотнями депутатов и официальных лиц Европейского парламента на пути в Страсбург ненадолго оказался в Диснейленде. Все из-за того, что машинист проехал нужный поворот. Об этом пишет Politico.

После отправления со станции Brussels Midi поезд отправился из аэропорта Шарль де Голль и направился в Марн-ла-Валле-Шеси, где расположен Диснейленд, что привело к 45-минутной задержке.

Сами же присутствующие депутаты с юмором отнеслись к ситуации, в которую попали.

"Команда Диснейленда", — написала депутат Европарламента от Нидерландов Самира Рафаэла на фото, опубликованном на X, на котором она запечатлена в вагоне поезда с коллегой-депутатом Мохаммедом Шахимом.

Депутат Самира Рафаэла с коллегой-депутатом Мохаммедом Шахимом.

"Машинисту пришлось перейти на другой конец поезда, перезапустить его и поехать в другом направлении", — сказал другой чиновник.

"Мы не парламент Микки Мауса", — сказал немецкий законодатель Даниэль Фройнд в Интернете, твердо сжав язык.

Помощник в парламенте Эммануэль Фулон, пошутил, что парламент теперь должен принять крылатую фразу Диснея: "Там, где мечты сбываются".

"Имидж Европейского парламента как перипатетического цирка с каждым часом становится все более реальным", — написал Альберто Алеманно, основатель Good Lobby, на X.

Напомним, что в начале октября депутаты Европарламента приняли резолюцию об изменениях в долгосрочный бюджет Евросоюза до 2027 года и поддержали положение о создании специального Украинского фонда в 50 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что 12 сентября Европарламент принял закон, который стимулирует оборонные закупки для Украины и Молдовы.