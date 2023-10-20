"Выпустила газ": девушка опозорилась в соцсетях из-за "шуток природы" (фото)

Ручама Даргенсон выставила видео в сеть, на котором она купается в грязевой ванне, а сзади нее лопается вулканический пузырь.

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26-летняя Ручама Даргенсон, принимавшая грязевую ванну, пришла в ужас после того, как позади нее лопнул вулканический пузырь, создавая впечатление, будто она "выпустила газ". Об этом сообщило издание Мirror.

Ручама была в отпуске, празднуя свой день рождения со своей 25-летней сестрой Катианой Даргенсон и 15-летними друзьями, когда произошел инцидент. Она позировала на видео и внезапно стала выглядеть испуганной, когда прямо позади нее появляется большой пузырь.

"Меня подставили, но, к счастью, никто не подумал, что я виновата в этом", — сказала девушка.

Видео набрало более 320 000 просмотров, и многие комментарии обвиняли Ручаму в том, что она "выпустила газ".

"Мне шесть или семь раз присылали видео друзья, которые получали его от других людей. Это не то, к чему стоит относиться серьезно. Я просто рада, что мы можем рассмешить людей", — прокомментировала свою популярность Ручама.

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