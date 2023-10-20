Никто так и не забрал: в Великобритании сгорел лотерейный приз в размере миллиона фунтов

Еще в апреле этого года сразу 20 граждан Британии могли стать в один момент миллионерами, однако за 6 месяцев никто не явился за деньгами.

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Жители Великобритании упустили выигрыш в размере 1 миллиона фунтов стерлингов, ведь джекпот уже просрочен, однако это может быть счастливым билетом для других участников лотереи. Об этом пишет The Sun.

Отмечается, что выигрышный билет может оказаться теперь в руках других граждан Британии, которые и могут получить главный приз EuroMillions в тираже 21 апреля этого года. Это был специальный розыгрыш, в котором сразу 20 участников лотереи могли гарантировано получить один миллион фунтов.

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"Шестимесячный срок, отведенный для получения приза, истек в полночь 18 октября, и никто не явился. Это означает, что деньги будут добавлены к 30 млн фунтов стерлингов, которые еженедельно собираются на проекты, финансируемые Национальной лотереей, а значит, выиграет вся страна", — говорится в сообщении.

Старший советник по выигрышам Национальной лотереи Энди Картер подтвердил, что никто так и не обратился в установленный срок за своим призом, но расстраиваться рано.

"Игроки могут проверить свои билеты онлайн, загрузив приложение Национальной лотереи или посетив сайт national-lottery.co.uk. Игроки также могут покупать и проверять билеты в розничной торговле", — заявил представитель компании.

Напомним, 7 октября сообщалось, что мужчина ради шутки купил лотерейный билет и стал миллионером. Счастливый победитель лотереи думал, что подобная ситуация может произойти с любым другим человеком, но только не с ним. Теперь он планирует купить дом и сделать грамотные инвестиции.