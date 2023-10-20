Ніхто так і не забрав: у Великобританії згорів лотерейний приз у розмірі мільйона фунтів

Ще у квітні цього року одразу 20 громадян Британії могли стати в один момент мільйонерами, проте за 6 місяців ніхто не з'явився по гроші.

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Мешканці Великої Британії проґавили виграш у розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів, адже джекпот уже протермінований, однак це може бути щасливим квитком для інших учасників лотереї. Про це пише The Sun.

Зазначається, що виграшний квиток може опинитися тепер у руках інших громадян Британії, які й можуть отримати головний приз EuroMillions у тиражі 21 квітня цього року. Це був спеціальний розіграш, у якому відразу 20 учасників лотереї могли гарантовано отримати один мільйон фунтів.

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"Шестимісячний термін, відведений для отримання призу, закінчився опівночі 18 жовтня, і ніхто не з'явився. Це означає, що гроші буде додано до 30 млн фунтів стерлінгів, які щотижня збирають на проєкти, які фінансує Національна лотерея, а отже, виграє вся країна", — ідеться в повідомленні.

Старший радник з виграшів Національної лотереї Енді Картер підтвердив, що ніхто так і не звернувся у встановлений термін по свій приз, але засмучуватися зарано.

"Гравці можуть перевірити свої квитки онлайн, завантаживши додаток Національної лотереї або відвідавши сайт national-lottery.co.uk. Гравці також можуть купувати і перевіряти квитки в роздрібній торгівлі", — заявив представник компанії.

Нагадаємо, 7 жовтня повідомлялося, що чоловік заради жарту купив лотерейний квиток і став мільйонером. Щасливий переможець лотереї думав, що подібна ситуація може статися з будь-якою іншою людиною, але тільки не з ним. Тепер він планує купити будинок і зробити грамотні інвестиції.