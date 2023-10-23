"Местный герой": британец, который 25 лет убирал чужой мусор, получил запрет (фото)

Мужчина начал свою "миссию по уборке мусора" в 1998 году и с тех пор посвятил себя поддержанию чистоты. Недавно Фрэнк Спаркес узнал, что для продолжения его деятельности ему необходимо получить лицензию на вывоз собранных им отходов.

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76-летний Фрэнк Спаркес, собирал мусор и чистил мусоропроводы вдоль Северной стены в Гримсби (Великобритания) в течение последних 25 лет, но после того, как он получил награду за свою работу, ему отказали в Центре утилизации отходов. Об этом сообщает Crimsby Live.

"Местный герой" рассказал, что ему стало "неловко" и "тяжело" после того, как ему сказали, что необходимо получить лицензию на вывоз собранных им отходов. Мужчина, известный также как "Чистильщик Северной Стены", начал свою "миссию по уборке мусора" в 1998 году и с тех пор посвятил себя поддержанию чистоты в этом районе.

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Фрэнк, бывший маляр и декоратор, начал свою деятельность по уборке территории в рамках молодежного общественного проекта. Ему так понравилась эта работа, что он продолжал ее даже после его окончания. Но теперь, после того как он получил награду за свои усилия, ему сказали, что он не может выбрасывать собранные отходы без лицензии.

"Я много занимаюсь морской рыбалкой на стене, и когда я увидел количество мусора, то подумал: "Это плохо", и стал участвовать в проекте Lifestyle. Все летние каникулы мы с детьми выходили на улицу, и это помогало", — вспоминает британец.

Мужчина начал свою деятельность по уборке территории в рамках молодежного общественного проекта Фото: Grimsby Live

Фрэнк, который также занимается борьбой с мусором в районе Nunsthorpe, недавно получил награду за влияние на окружающую среду на конкурсе Civic Awards 2023. Однако он утверждает, что после победы ему больше не разрешают сдавать собранные вещи в Центр утилизации в Гримсби, что он делал на протяжении последних 25 лет.

"Это было просто фантастически. Когда я получил эту награду, я почувствовал себя как на Рождество. Я был так взволнован, что когда мое имя прозвучало, я не мог поверить в это, так приятно, что меня так поддерживают. Однако они следят за всем, что я делаю. Раньше я забирал матрасы и бытовые отходы, а теперь не могу их забрать. Мне уже три раза отказывали. Они говорят, что поскольку я вышел на улицы, то теперь я отношусь к коммерческим организациям, и мне нужна специальная лицензия на перевозку отходов. Но я не коммерсант и все делаю из собственного кармана, это моя страсть, и я просто хочу изменить ситуацию к лучшему", — рассказал Френк.

Мужчина по-прежнему посещает Северную стену Фото: Grimsby Live

Мужчина по-прежнему посещает Северную стену и забирает все, что может, в свой небольшой прицеп, но вынужден оставлять большие и громоздкие предметы, так как они не помещаются в мусорные контейнеры. Представитель городского совета Северо-Восточного Линкольншира заявил, что они постараются поскорее помочь Фрэнку, однако сейчас он не может утилизировать отходы без лицензии.

Ранее Фокус сообщал, пенсионер в знак протеста решил продать выбоину на дороге. Мужчина не получил ни одной заявки, но утверждает, что в какой-то момент за предложением наблюдали 500 человек. Он давно призывает окружной совет принять меры в связи с плохими дорогами.

Также стало известно, что на женщину, которую сбили на скорости, повторно наехал полицейский. Офицеры полиции заявили, что неясно, была ли Киана Браун уже мертва к моменту второго удара. Они утверждали, что пострадавшая все еще лежала на дороге в темноте, когда ее сбил полицейский.