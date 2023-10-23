"Місцевий герой": британець, який 25 років прибирав чуже сміття, отримав заборону (фото)

Чоловік розпочав свою "місію з прибирання сміття" 1998 року і відтоді присвятив себе підтримці чистоти. Нещодавно Френк Спаркес дізнався, що для продовження його діяльності йому необхідно отримати ліцензію на вивезення зібраних ним відходів.

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76-річний Френк Спаркес збирав сміття і чистив сміттєпроводи вздовж Північної стіни в Грімсбі (Велика Британія) протягом останніх 25 років, але після того, як він отримав нагороду за свою роботу, йому відмовили в Центрі утилізації відходів. Про це повідомляє Crimsby Live.

"Місцевий герой" розповів, що йому стало "ніяково" і "важко" після того, як йому сказали, що необхідно отримати ліцензію на вивезення зібраних ним відходів. Чоловік, відомий також як "Чистильник Північної Стіни", розпочав свою "місію з прибирання сміття" 1998 року і відтоді присвятив себе підтримці чистоти в цьому районі.

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Френк, колишній маляр і декоратор, розпочав свою діяльність із прибирання території в рамках молодіжного громадського проєкту. Йому так сподобалася ця робота, що він продовжував її навіть після його закінчення. Але тепер, після того, як він отримав нагороду за свої зусилля, йому сказали, що він не може викидати зібрані відходи без ліцензії.

"Я багато займаюся морською риболовлею на стіні, і коли я побачив кількість сміття, то подумав: "Це погано", і став брати участь у проєкті Lifestyle. Усі літні канікули ми з дітьми виходили на вулицю, і це допомагало", — згадує британець.

Чоловік розпочав свою діяльність із прибирання території в рамках молодіжного громадського проєкту Фото: Grimsby Live

Френк, який також займається боротьбою зі сміттям у районі Nunsthorpe, нещодавно отримав нагороду за вплив на навколишнє середовище на конкурсі Civic Awards 2023. Однак він стверджує, що після перемоги йому більше не дозволяють здавати зібрані речі до Центру утилізації в Грімсбі, що він робив протягом останніх 25 років.

"Це було просто фантастично. Коли я отримав цю нагороду, я відчув себе як на Різдво. Я був так схвильований, що коли моє ім'я прозвучало, я не міг повірити в це, так приємно, що мене так підтримують. Однак вони стежать за всім, що я роблю. Раніше я забирав матраци та побутові відходи, а тепер не можу їх забрати. Мені вже тричі відмовляли. Вони кажуть, що оскільки я вийшов на вулиці, то тепер я належу до комерційних організацій, і мені потрібна спеціальна ліцензія на перевезення відходів. Але я не комерсант і все роблю з власної кишені, це моя пристрасть, і я просто хочу змінити ситуацію на краще", — розповів Френк.

Чоловік, як і раніше, відвідує Північну стіну Фото: Grimsby Live

Чоловік, як і раніше, відвідує Північну стіну і забирає все, що може, у свій невеликий причіп, але змушений залишати великі і громіздкі предмети, оскільки вони не поміщаються в сміттєві контейнери. Представник міської ради Північно-Східного Лінкольншира заявив, що вони намагатимуться якнайшвидше допомогти Френку, однак зараз він не може утилізувати відходи без ліцензії.

Раніше Фокус повідомляв, пенсіонер на знак протесту вирішив продати вибоїну на дорозі. Чоловік не отримав жодної заявки, але стверджує, що в якийсь момент за пропозицією спостерігали 500 осіб. Він давно закликає окружну раду вжити заходів у зв'язку з поганими дорогами.

Також стало відомо, що на жінку, яку збили на швидкості, повторно наїхав поліцейський. Офіцери поліції заявили, що незрозуміло, чи була Кіана Браун уже мертва до моменту другого удару. Вони стверджували, що постраждала все ще лежала на дорозі в темряві, коли її збив поліцейський.