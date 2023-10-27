Люди завидуют: женщина была удивлена, обнаружив шокирующую находку во время ремонта дома

Журналистка Аня Клементс нашла нечто ценное под гниющим красным ковром. Она поделилась своей удивительной находкой в соцсетях и видео быстро стало вирусным.

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Женщина из Великобритании была ошеломлена, обнаружив во время ремонта своего нового дома находку стоимостью 12 000 фунтов стерлингов (530 504 гривен). Многие люди были в восторге от нее, причем многие из них писали, что даже "завидуют". О своей находке 22-летняя Аня Клементс рассказала в своем видео в TikTok.

Нечасто случается, что в старом жилье неожиданно обнаруживается что-то дорогое, но именно это произошло с одной счастливой новоиспеченной хозяйкой, которая во время ремонта неожиданно нашла нечто ценное под гниющим красным ковром.

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Женщина обнаружила под ковром напольное покрытие стоимостью 12 000 фунтов стерлингов (530 504 гривен). После переезда в свой новый дом 22-летняя Аня Клементс и ее партнер 28-летний Калум Джонс из Кардиффа начали делать ремонт во всем жилище, стараясь при этом уложиться в строгий бюджет. Однако когда она сдирала старый красный ковер, ей "выпал джекпот". Девушка была удивлена, обнаружив роскошный дубовый паркетный пол на всем нижнем этаже.

Анна поделилась своей удивительной находкой в TikTok со своими подписчиками. Пользователям понравилось, видео стало вирусным и набрало более 128 000 просмотров.

"Я была вне себя от счастья. Мы сэкономили кучу времени и денег, отказавшись от нового пола, а ведь мы все равно собирались настелить именно такой же" — поделилась она.

Аня Клементс и Калум Джонс мечтали сделать именно такой пол Фото: коллаж Фокус

Поначалу британка не была уверена в истинной стоимости покрытия, но решила узнать мнение других людей и позвонила по FaceTime своим родителям, чтобы подтвердить роскошную находку, признавшись, что потеряла дар речи, поскольку не представляла, что пол может стоить так дорого.

"Он был красивым и похожим на то, что мы собирались здесь положить, и мы влюбились в него. Мы начали шлифовать его вручную и сами покрывать лаком. Весь ремонт мы делаем сами. Ручная шлифовка занимает много времени и сил, но мы стремимся сделать сами как можно больше, чтобы снизить стоимость ремонта. Покрытие пола стоимостью 12 000 фунтов стерлингов не стоило нам ни копейки", — сказала она.

Пользователи TikTok присоединились к Ане, удивляясь ее находке.

"Вам действительно повезло больше всех! Этот пол будет невероятным, когда вы его отреставрируете", — восхитился один из зрителей.

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