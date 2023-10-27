"Большие дети": женщина выселила из дома своих 40-летних сыновей через суд

Мать также была раздражена тем, что ее дети не платили по счетам и не выполняли никакой работы по дому. Оба мужчины имеют работу, но отказываются обустраивать личную жизнь.

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В Италии 75-летняя женщина выиграла суд о выселении двух своих сыновей 40 и 42 лет. "Большие дети" отказывать устраивать личную жизнь и продолжали жить со своей матерью. Об этом пишет The Guardian.

Доля взрослых итальянцев, продолжающих жить с родителями, уже давно высока, но одна мать была вынуждена пойти на радикальные меры после того, как двое ее сыновей — обоим за 40 — отказались покинуть уютный семейный очаг.

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75-летняя женщина из северного города Павия устала от необходимости содержать своих сыновей 40 и 42 лет и неоднократно пыталась убедить их обустроить свою собственную жизнь, тем более что у каждого из них была работа.

"Никто из них не хотел об этом слышать", — рассказывала итальянка.

Мать также была раздражена тем, что ее сыновья не платили по счетам и не выполняли никакой работы по дому. Поэтому она обратилась в суд, в результате чего судья из Павии Симона Катерби с пониманием отнеслась к ее беде и вынесла решение о выселении мужчин. У мужчин есть время до 18 декабря, чтобы съехать.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Издание отмечает, что по данным 2022 года, почти 70% жителей Италии в возрасте от 18 до 34 лет по-прежнему живут дома с родителями: 72,6% мужчин и 66% женщин.

Несмотря на то что в Италии всегда существовала культура проживания нескольких поколений под одной крышей, в последние годы число молодых взрослых, дольше живущих в семейном доме, увеличилось, в основном из-за сложных экономических условий и длительного времени, необходимого для поиска стабильной работы.

Многих из них называют "большими детьми" (bamboccioni) — термин, впервые использованный итальянским политиком в 2007 году для насмешки над взрослыми, которые все еще живут с родителями

Ранее Фокус сообщал, что муж забыл про жену "в туалете" во время длительной поездки. У женщины не было с собой денег, а телефон находился в сумке в машине. Она решила идти пешком в надежде найти кого-нибудь, кто мог бы ей помочь. Пройдя почти 21 км, ей удалось найти полицейский участок.

Также стало известно, что женщина узнала страшную тайну мужа после получения наследства. Семейная пара планировала обзавестись собственным жильем, но у мужчины были другие планы на неожиданно полученные деньги.