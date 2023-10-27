В Китае обезьяна похитила у родителей трехлетнюю девочку и утащила ее на скалу (фото)

В поисках пропавшего ребенка полицейские принялись прочесывать густые близлежащие леса, пришлось идти горными тропами.

Related video

В Китае дикая обезьяна похитила трехлетнюю девочку и затащила на возвышенность в горном лесу. Полицейские благодаря камере наблюдения нашли животное с малышом. Об этом сообщает The Sun.

Напуганная малышка была со своими родителями, которые работали в поле в Люпаньшуе (Liupanshui) на юго-западе Китая, когда ее ребенка похитила дикая макака.

Поиски ребенка в горном лесу

Родители положили девочку в тени деревьев, но когда обернулись, ее уже не было.

"Прошла всего лишь минута, я обернулся, а ребенка уже не было. Мы все очень волновались. Мама сразу же заплакала, я утешал ее и звонил в полицию", — рассказал отец ребенка Лю.

Семья обратилась за помощью в соседнюю деревню. Там просмотрели записи с камер наблюдения, на которых было видно, что девочку похитила дикая макака.

В поисках пропавшего ребенка полицейские принялись прочесывать густые близлежащие леса и идти по горным тропам.

Спасательная операция продолжались больше двух часов, в конечном итоге девочку заметили в зарослях возле обрыва.

Сообщается, что когда полицейские подошли ближе, обезьяна уже оставила девочку в кустах. У нее было несколько ссадин и царапин, одежда была грязной.

Обезьяна похитила ребенка

Была так напугана, что пропал дар речи, не могла издать и звука.

Спасенная девочка

Отец рассказал, что спросил дочь, не утащила ли ее обезьяна, и девочка кивнула в ответ. Он спросил, куда она ушла, и дочь указала пальцем в сторону.

Прибывшие на место парамедики осмотрели ребенка и не обнаружили повреждений, кроме мелких царапин. Затем передали ребенка родителям.

Напомним, что в Индианаполисе (штат Индиана) полицейские целые сутки гонялись за обезьяной, которая напилась пива.

Также сообщалось, что в Индии скорбящая обезьяна пришла на похороны фермера, который делился с ней едой.