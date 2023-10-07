24 часа погони с полицейскими: обезьяна выпила пива и устроила хаос в городе (фото)

Животное, которое сбежало от владельца, едва сумели схватить полицейские. Примат украл еду из гаражей, распивал алкоголь и даже прыгал по автомобилям.

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Обезьяна по кличке Момо в Индианаполисе (США) выпила пиво, которое нашла в мусорном контейнере, и устроила хаос в городе. В сервисе Х (Twitter) департамент полиции сообщил подробности происшествия.

Вейн Фам, владелец этого животного, забил тревогу и обратился в социальных сетях к горожанам с призывом избегать близкого контакта с его любимцем. Вместо этого сразу сообщать в полицию или службу по контролю за животными.

Очевидцы рассказали, что впоследствии обезьяна начала вести себя агрессивно. Момо украла еду из гаражей и даже прыгал по автомобилям. Впоследствии животное напало на прохожих.

Одна из женщин рассказала, что заехала в дом после рабочего дня, когда Момо заскочила приветствовать ее домой.

"Я возвращаюсь домой и начинаю выходить из машины, а к открытой двери машины бежит обезьяна", — заявила Карри Харберт.

Почти 24 часа животное искали полицейские. Гонки завершились, когда оно ворвалось в дом и ранило нескольких человек. Правоохранители догнали нарушителя общественного спокойствия в ванной комнате, где его в конце концов загнали в угол.

Фото: соцсеть Х

На фотографиях, опубликованных полицией Индианаполиса, видно, как мужчина крепко держит грустную обезьяну за хвост. Количество пострадавших от действий Момо пока неизвестно.

По данным зоопарка Саутвика, Момо — обезьяна патас — самый быстрый примат на планете, который может двигаться со скоростью до 90 км/ч. Владение таким животным в округе Мэрион не требуется, прокуратура округа решает, вернут ли Момо его владельцу или нет.

Напомним, в августе на Хмельнитчине обезьяна, которая сбежала от владельца, терроризировала село. Животное в регион привез переселенец из Харькова. Сначала ее держали в клетке, но она сумела выбраться. Местные жители тщетно ловили примата сачком и пытались усыпить.