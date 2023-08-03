Покусала ребенка: в Хмельницкой области сбежавшая обезьяна терроризирует село (видео)

Зеленую мартышку в Хмельницкую область привез переселенец из Харькова. Поначалу ее держали в клетке, но она сумела выбраться. Местные жители тщетно ловили примата сачком и пытались усыпить.

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В селе Карповцы Хмельницкой области зеленая мартышка сбежала из вольера и покусала ребенка. Дикое животное продолжает терроризировать жителей населенного пункта уже на протяжении недели. Об этом сообщает "Суспільне".

Родители 14-летней девочки рассказали, что вечером, находясь на огороде, заметили обезьяну. Животное подбежало к ним и схватило девочку за руку.

"Она рядом с ней стояла, а та на нее вскочила и вцепилась ей лапами передними за руку и зубами за пальцы, — рассказала мама пострадавшего ребенка. — Оторвала кусок мяса с руки, и еще в одном месте очень прокусила руку".

Девочке сейчас дают лекарства против бешенства.

Местная жительница рассказала, что крик животного слышали несколько дней назад, но решили, что это кот

Один из местных жителей рассказал, что животное питалось шелковицей в его дворе.

"Пришли ребята, хотели поймать, она испугалась и забралась на дом. Целую ночь бегала по дому туда-сюда и не могли ее поймать никак", — сказал мужчина.

Владельцем примата по кличке Гарик оказался выходец из Харькова, который не так давно переехал в Хмельницкую область. Мужчина рассказал, что знакомые временно отдали животное ему на содержание. Гарик жил в клетке на улице, но сумел ее открыть и устроил побег.

Жители села не могут поймать обезьяну Гарика Фото: УНИАН

Местные жители пытались поймать обезьяну сачком, а также с помощью седативных препаратов, но все усилия оказались напрасными. Гарик до сих пор остается на свободном выгуле и продолжает похищать продукты у населения.

Напомним, что от пьяной обезьяны в Непале в течение трех месяцев пострадали 4 тысячи человек. Примат заходил в магазины и распивал спиртное вместе с местными жителями, после чего становился излишне агрессивным.

Также сообщалось, что обезьяна съела детеныша, которого носила на руках нескольких дней, как куклу.