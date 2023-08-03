Покусала дитину: на Хмельниччині мавпа, яка втекла, тероризує село (відео)

Зелену мавпу на Хмельниччину привіз переселенець із Харкова. Спочатку її тримали в клітці, але вона зуміла вибратися. Місцеві жителі марно ловили примата сачком і намагалися приспати.

Related video

У селі Карпівці Хмельницької області зелена мавпа втекла з вольєра та покусала дитину. Дика тварина продовжує тероризувати жителів населеного пункту вже протягом тижня. Про це повідомляє "Суспільне".

Батьки 14-річної дівчинки розповіли, що ввечері, перебуваючи на городі, помітили мавпу. Тварина підбігла до них і схопила дівчинку за руку.

"Вона поруч із нею стояла, а та вчепилася їй лапами передніми за руку і зубами за пальці, — розповіла мама постраждалої дитини. — Відірвала шматок м'яса з руки, і ще в одному місці дуже прокусила руку".

Дівчинці зараз дають ліки проти сказу.

Місцева мешканка розповіла, що крик тварини чули кілька днів тому, але вирішили, що це кіт

Один із місцевих жителів розповів, що тварина харчувалася шовковицею на його подвір'ї.

"Прийшли хлопці, хотіли зловити, вона злякалася і залізла на будинок. Цілу ніч бігала будинком туди-сюди і не могли її зловити ніяк", — сказав чоловік.

Власником примата на прізвисько Гарік виявився виходець із Харкова, який не так давно переїхав на Хмельниччину. Чоловік розповів, що знайомі тимчасово віддали тварину йому на утримання. Гарік жив у клітці на вулиці, але зумів її відчинити й влаштував втечу.

Жителі села не можуть спіймати мавпу Гаріка Фото: УНІАН

Місцеві жителі намагалися зловити мавпу сачком, а також за допомогою седативних препаратів, але всі зусилля виявилися марними. Гарік досі залишається на вільному вигулі та продовжує викрадати продукти в населення.

Нагадаємо, що від п'яної мавпи в Непалі протягом трьох місяців постраждали 4 тисячі людей. Примат заходив до магазинів і розпивав спиртне разом із місцевими жителями, після чого ставав надмірно агресивним.

Також повідомлялося, що мавпа з'їла дитинча, якого носила на руках кількох днів, як ляльку.