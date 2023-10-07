24 години гонитви з поліцейськими: мавпа випила пива та влаштувала хаос у місті (фото)

Тварину, яка втекла від власника, ледве зуміли схопити поліцейські. Примат поцупив їжу з гаражів, розпивав алкоголь та навіть стрибав по автомобілях.

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Мавпа на прізвисько Момо в Індіанаполісі (США) випила пиво, яке знайшла у сміттєвому контейнері, та влаштувала хаос у місті. В сервісі Х (Twitter) департамент поліції повідомив подробиці події.

Вейн Фам, власник цієї тварини, забив на сполох і звернувся у соціальних мережах до містян із закликом уникати близького контакту з його улюбленцем. Натомість одразу повідомляти в поліцію або службу з контролю за тваринами.

Очевидці розповіли, що згодом мавпа почала поводити себе агресивно. Момо поцупила їжу з гаражів і навіть стрибав по автомобілях. Згодом тварина напала на перехожих.

Одна з жінок розповіла, що заїхала до будинку після робочого дня, коли Момо заскочила вітати її додому.

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"Я повертаюся додому і починаю виходити з машини, а до відкритих дверей машини біжить мавпа", — заявила Каррі Харберт.

Майже 24 години тварину шукали поліцейські. Перегони завершилися, коли вона увірвалася до будинку та поранила кількох людей. Правоохоронці наздогнали порушника громадського спокою у ванній кімнаті, де його зрештою загнали в кут.

Фото: соцмережа Х

На фотографіях, опублікованих поліцією Індіанаполіса, видно, як чоловік міцно тримає сумну мавпу за хвіст. Кількість постраждалих від дій Момо наразі невідома.

За даними зоопарку Саутвіка, Момо — мавпа патас — найшвидший примат на планеті, який може рухатися зі швидкістю до 90 км/год. Володіння такою твариною в окрузі Меріон не потрібен, прокуратура округу вирішує, чи повернуть Момо його власнику, чи ні.

Нагадаємо, у серпні на Хмельниччині мавпа, яка втекла від власника, тероризувала село. Тварину до регіону привіз переселенець із Харкова. Спочатку її тримали в клітці, але вона зуміла вибратися. Місцеві жителі марно ловили примата сачком і намагалися приспати.