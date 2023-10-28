"Палец Божий": оскароносная актриса утверждает, что ее коснулся инопланетянин (видео)

Голди Хоун рассказала, что она танцевала на улице, а потом решила вздремнуть в машине своего товарища. Однако Хоун не смогла заснуть из-за "высокочастотного звука" издаваемого пришельцами.

Related video

Многие люди боятся первого контакта с инопланетянином если такое все же может произойти. Однако актриса и лауреатка премии "Оскар" Голди Хоун имеет совсем другое мнение. Знаменитость утверждает, что прикосновение пришельца похоже на "палец Божий". Об этом пишет Huffpost.

Недавно Хоун рассказала о встрече с инопланетянами в программе "Время ходить" на Apple Fitness+. По ее словам, это произошло, когда ей было около 20 лет, где-то в калифорнийской пустыне, в то время, когда было "много наблюдений НЛО".

Важно

Учуяли запах гари: семья думает, что осколок метеорита повредил их террасу (видео)

Оскароносная актриса рассказала, что она танцевала на улице, а потом решила вздремнуть в машине своего товарища. Однако Хоун не смогла заснуть из-за "высокочастотного звука" в ушах.

"Это была высокая, высокая частота. Я выглянула в окно и увидела две или три головы треугольной формы", — пояснила она.

По словам знаменитости, инопланетяне, с которыми она встретилась, были серебристого цвета, имели прорезь для рта, крошечный маленький нос и не имели ушей.

Инопланетяне, с которыми встретилась женщина, были серебристого цвета Фото: Newshub

Спустя годы Голди познакомилась с астрофизиком из Университета Шампейна (штат Иллинойс), который изучал встречи с инопланетянами и вызвал у нее более подробные воспоминания об этом опыте.

"Это было похоже на регрессивную терапию или что-то в этом роде. Я, как бы, была почти в трансе. И вдруг я кое-что вспомнила. Они дотронулись до моего лица. Это прикосновение было похоже на палец Бога и было самым благожелательным, любящим чувством. Это было мощно. Оно было наполнено светом", — сказала Хоун.

По словам актрисы, существа указывали на нее в машине, как будто она была предметом.

"Я не могла пошевелиться. Я была парализована… Я не знала, реально это или нет", — сказала она.

Ранее Фокус сообщал, что женщину напугал "призрак телезвезды" на семейной фотографии. Силуэт умершего в 1988 году валлийского актера появился на снимках Мелани Армстронг, которая фотографировалась возле реки вместе со своим мужем Адамом. Пара несколько раз возвращалась на то же место в поисках доказательств.

Также стало известно, что "путешественник во времени" сделал ряд шокирующих предсказаний. Впервые об Адаме Архоне заговорили в 2019 году, именно тогда его история привлекла внимание общественности. Мужчина заявил, что он является путешественником во времени из 2045 года и даже прошел проверку на детекторе лжи.