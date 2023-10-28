Обросла шерстью и не может стоять: самая одинокая овца 2 года жила на необитаемой скале (фото)

По словам туристки, заметившей животное, бедная овечка жила одна, как минимум, в течение двух лет. Для стадного животного, это, судя по всему, пытка.

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Самая одинокая овца в мире, которая прожила два года на крошечном скалистом острове в Шотландии, настолько обросла шерстью, что едва может устоять на ногах. Об этом сообщает The Sun.

Туристка Джиллиан Тернер впервые заметила животное в 2021 году, переплывая на каяке из деревни Балинтор в Нигг в регионе Истер Росс, на севере Шотландии.

Овца на скале

Тогда она и не предполагала, что у животного возникнут какие-либо сложности — и что она не сможет выбраться.

Спустя два года путешественница повторила свой маршрут и заметила эту же овцу, все на том же месте, поняла, что она застряла.

Женщина заметила, что шерсть овцы теперь отросла настолько, что волочится по земле.

"В первый раз ее растительность была обычной годовой длины, но за время недавней поездке я видела, что шерсть была настолько длинной, что касалась земли", — рассказала путешественница.

Туристка на каяке видит овцу на скале

"Бедная овечка жила одна, как минимум, в течение двух лет — а для стадного животного, это, наверное, пытка. Казалось, что она просилась к нам, когда мы видели ее дважды", — сказала путешественница.

Женщина назвала это душераздирающим зрелищем, добавив, что прежде думала, что ей удастся вернуться обратно.

Овцы в отдаленной шотландской территории не принадлежат ни одному из местных фермеров. Предполагается, что они из стада, которое некоторое время находилось в этом районе.

Овцу на скале

Есть мнение, что землевладелец пытался помочь овцам, но всякий раз ему приходилось откладывать свои намерения из-за опасной скалистой местности.

Но теперь, после того, как туристка сообщила местным властям, место, где обитает небольшое стадо, исследуют с помощью дронов. Планируется и спасательная операция.

Напомним, что в Китае обезьяна похитила ребенка у родителей и утащила на скалу в лесной местности.

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