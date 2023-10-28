Обросла шерстю і не може стояти: найсамотніша вівця 2 роки жила на безлюдній скелі (фото)

За словами туристки, яка помітила тварину, бідолашна овечка жила одна, щонайменше, протягом двох років. Для стадної тварини, це, судячи з усього, тортури.

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Найсамотніша вівця у світі, яка прожила два роки на крихітному скелястому острові в Шотландії, настільки обросла шерстю, що ледь може встояти на ногах. Про це повідомляє The Sun.

Туристка Джилліан Тернер уперше помітила тварину 2021 року, перепливаючи на каяку із села Балінтор до Нігг у регіоні Істер Росс, що на півночі Шотландії.

Вівця на скелі

Тоді вона й не припускала, що у тварини виникнуть якісь складнощі — і що вона не зможе вибратися.

Через два роки мандрівниця повторила свій маршрут і помітила цю саму вівцю, все на тому ж місці, та зрозуміла, що вона застрягла.

Жінка помітила, що шерсть вівці тепер відросла настільки, що волочиться по землі.

"Першого разу її рослинність була звичайної річної довжини, але за час нещодавньої поїздки я побачила, що шерсть була настільки довгою, що торкалася землі", — розповіла мандрівниця.

Туристка на каяку бачить вівцю на скелі

"Бідолашна овечка жила сама, щонайменше, протягом двох років — а для стадної тварини, це, напевно, тортури. Здавалося, що вона просилася до нас, коли ми бачили її двічі", — сказала мандрівниця.

Жінка назвала це дуже сумним видовищем, додавши, що раніше думала, що їй вдасться повернутися назад.

Вівці у віддаленій шотландській території не належать жодному з місцевих фермерів. Припускають, що вони зі стада, яке деякий час перебувало в цьому районі.

Вівця на скелі

Є думка, що землевласник намагався допомогти вівцям, але щоразу йому доводилося відкладати свої наміри через небезпечну скелясту місцевість.

Але тепер, після того, як туристка повідомила місцевій владі, місце, де мешкає невелике стадо, досліджують за допомогою дронів. Планується і рятувальна операція.

Нагадаємо, що в Китаї мавпа викрала дитину в батьків і потягла на скелю в лісовій місцевості.

Також повідомлялося, що співробітники притулку для тварин в Англії виявили єдиного у своєму роді бродячого кота з двома носами.