"Нечто особенное": в "Симпсонах" сделали очередное "предсказание будущего" об Илоне Маске

Новая серия "Симпсонов" затронула миллиардера Илона Маска, который недавно переименовал Twitter в X. В ней предполагаться, что одна из его ракет попадет в Международную космическую станцию.

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В воскресном выпуске "Симпсонов", возможно, прозвучало очередное смелое предсказание будущего, связанное с Илоном Маском, его космическими ракетами и компанией X (бывший Twitter). Многие зрители думают, что оно может сбыться уже в ближайшее время. Об этом пишет Yahoo Entertainment.

Многолетняя анимационная передача на канале Fox с начала 1990-х годов делает предсказания, которые по мнению некоторых зрителей, рано или поздно сбываются.

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В воскресенье вышел четвертый эпизод 35-го сезона "Симпсонов" под названием "Ловушка для жажды: Корпоративная история любви", который представлял собой большой пародийный документальный фильм о молодой исполнительной директорше Персефоне, бросившей колледж. Героиня олицетворяет собой философию Силиконовой долины "притворяйся, пока не добьешься своего". В конце концов ей удается очаровать мистера Бернса и заставить его профинансировать проект ее мечты, после чего они женятся.

В одном из эпизодов он дарит ей на день рождения "нечто особенное" в виде открытки. Персефона подумала, что ее новый муж подарил ей подарочную карту.

"Нет, я купил тебе Twitter, всю компанию! Это была выгодная сделка, предыдущему владельцу пришлось продать ее после того, как его самоуправляемая ракета с Марса врезалась в Международную космическую станцию". — отвечает Бернс.

Для пущей убедительности за этой сценой последовала сцена, в которой мистер Бернс и Персефона дают интервью медиаперсоне и одному из создателей сериала "Миллиардов" Эндрю Россу Соркину, который намекнул, что став владельцем X мистер Бернс удалил с платформы все негативные твиты о Персефоне.

Реакция соцсетей

Забавно, что зрители отреагировали на этот эпизод мультсериала, начав его обсуждать в X (Twitter). Многие пользователи начали шутить по поводу Международной космической станции, и оставлять сообщения, приуроченные к этому событию, на случай, если оно действительно произойдет.

"Симпсоны только что предупредили нас, что один из космических кораблей @elonmusk столкнется с американской космической станцией… они непобедимы в предсказании трагического будущего", — написал один из них.

Зрители отреагировали на этот эпизод мультсериала, начав его обсуждать в X Фото: Twitter

Маск в сериале "Симпсоны"

Это не первый случай, когда Маск упоминается в популярном мультсериале. В 2015 году он появился в эпизоде 26-го сезона под названием "Маск, упавший на Землю".

Он также был персонажем и в других культовых шоу, таких как "Южный парк" и "Рик и Морти".

Издание отмечает, что пока еще рано говорить о том, сбудется ли это предсказание "Симпсонов".

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