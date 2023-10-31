Это не призрак: британцев на Хэллоуин предупредили об опасности зеленой слизи возле розеток

По словам британского эксперта Ричарда Харви, из фильмов ужасов зрителям знакомы мерцающий свет, искры, зеленая слизь вокруг электрических розеток и прочие "проявления" призраков. Но реальность еще страшнее.

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Когда на Хэллоуин розетки светятся и вспыхивают мерцающим светом, или же вокруг них видны потоки зеленой слизи, скорее всего, проблемы еще большего порядка, чем появление в доме призраков. Об этом пишет The Mirror со ссылкой на слова специалистов, которые дали советы гражданам Великобритании.

Организация Electrical Safety First проанализировала мировые поисковые тренды, выяснилось, что за последний месяц количество запросов "есть ли в моем доме привидения?" увеличилось более чем в два раза (113%).

Опасность существует для всех домовладельцев, но большие сложности ждут арендодателей. Если на британских островах сдать опасную недвижимость, за это может последовать штраф до 30 000 фунтов стерлингов (34 000 евро).

"Мы все знакомы со сценами из фильмов ужасов, где постоянно мерцает свет. Но реальность гораздо страшнее любых призраков. Постоянные искры или перегорающие лампочки, скорее всего, вызваны слабой проводкой в доме, а не чем-то сверхъестественным", — сказал Ричард Харви, инженер по технике безопасности электроприборов в компании Electrical Safety First.

Загоревшаяся проводка

Что же касается зеленой слизи, с которым большинство энергопотребителей знакомы только по "Охотникам за привидениями", Харви объяснил, что зеленая слизеобразная субстанция, которая сочится из розеток, "скорее, связана с износом проводки, чем со вторжением каких-то мутантов".

Окись нежелательно сказывается на защитных компонентах внутри розеток — отсюда риск удара электрическим током или пожара.

"Чаще всего это случается с проводкой, выпускавшейся до 1960 года. Все из-за химической реакции между пластиком и медью", — пояснил он.

В общем и целом, последствия неисправностей электрооборудования могут испугать еще больше, чем жилье, в котором, предположительно, присутствуют паранормальные явления.

"Гораздо более эффективный способ борьбы с этими призрачными символами — вызвать не охотников за привидениями, а компетентного электрика, который бы помог избавить дом от потенциально опасных электрических неисправностей", — объяснил эксперт.

Напомним, что эксперт рассказал, почему не стоит выбрасывать тыквы после Хэллоуина, которые утилизируют тоннами.

Также сообщалось, что в августе Ким Чен Ын инспектировал фабрику по производству ракет в костюме из "Охотников за привидениями".