Поставит вас в тупик: далеко не все люди могут решить простую математическую головоломку (фото)

В основе задачи лежит простое математическое уравнение, но вместо привычных х и у — кексы.

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В этой математической загадке показаны десерты, некоторые из которых имеют разную начинку. Вам предстоит выяснить, сколько стоит каждый из отдельных предметов. Об этом сообщает издание Мirror.

Казалось бы, простая загадка с буквами, но далеко не все могут справиться с ней.

Математическая загадка

Вам придется постараться понять, что означает каждый элемент уравнения. И только после первоначальных расчетов, вы сможете приблизиться к ответу.

Важно отметить, что любая деталь, какой бы маленькой она ни была, может быть очень важной для поиска ответа.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, почему не стоит писать сообщения при ходьбе. Это может оказаться очевидным, но ученые говорят, что последствия могут быть намного хуже, чем мы могли бы предположить.