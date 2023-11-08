Боятся повторения истории: в Британии остался пустовать жуткий дом фермера-убийцы (фото)

Фермер Тони Мартин убил подростка, который пробрался к нему в дом, после чего попал в тюрьму. Сейчас здание осталось пустым, но ходят слухи, что хозяин может возвращаться туда.

Related video

Многие люди, а особенно подростки, любят пробираться в заброшенный дом известного британского фермера-убийцы Тони Мартина. Но ходят легенды, что и сам хозяин нередко посещает свое жилище. Об этом сообщает издание The Sun.

Еще в 1999 году Мартин поймал подростка, который пробрался к нему в дом и застрелил его. Он был приговорен к пожизненному заключению за убийство в 2000 году.

По апелляции срок ему сократили до пяти лет за непредумышленное убийство, и он был освобожден в 2003 году. Но Мартин так и не вернулся жить в фермерский дом.

Теперь многие люди боятся посещать дом фермера.

"Что будет, если произойдет еще один инцидент, подобный тому, что случился с Тони?", — говорят местные.

Но даже сейчас, после трагической истории подростки набираются смелости и идут изучать заброшенное и опасное здание.

В Британии остался пустовать жуткий дом фермера-убийцы

Ранее Фокус сообщал, что "фальшивый" замок в глуши стал новой достопримечательностью Британии. Несмотря на обманчивый вид древней крепости, это скрытое от посторонних глаз здание на самом деле представляет собой нечто иное и может быть связано с основанием колоний, которые впоследствии образовали Соединенные Штаты Америки.

Также стало известно, что мужчина заглянул под крыльцо своего дома и убежал от испуга. Он хотел достать декоративные вещи для Хеллоуина, но оказалось что их "захватили" опасные насекомые.