"Полезно для здоровья": девушка съела так много моркови, что кожа стала оранжевой (фото)

Причиной этого стал ежедневный рацион женщины. Каждый день она съедала 10 штук моркови, 3 перца и сладкий картофель для улучшения своего здоровья.

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21-летняя Дина Рендалл из Эдинбурга (Шотландия) была потрясена, когда ее приятели стали замечать румянец на ее коже, полагая, что это хитрый искусственный загар, но на самом деле он появился из-за высокого уровня каротина в крови. Об этом пишет Daily Star.

Вегетарианка съела столько моркови, что у нее появился оранжевый румянец похожий на цвет кожи вымышленное племя пигмеев Умпа-Лумпа из произведения "Чарли и шоколадная фабрика".

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Дина Рендалл была удивлена, когда ее знакомые начали думать, что румянец на ее коже это искусственный загар. Однако все оказалось совсем не так. У женщины была каротинемия. Это желто-оранжевая пигментация кожи, вызванная высоким содержанием каротина в крови. Причиной этого стало ежедневное употребление в пищу 10 штук моркови, трех перцев и сладкого картофеля для улучшения здоровья.

"Это определенно полезнее, чем солярий. Я светловолосая девушка с очень светлой кожей, но благодаря тому, что я ем так много моркови, я могу загорать так круглый год", — сказала британка.

Любовь Дины к моркови началась в 12 лет, когда она стала есть ее каждый день. Но позже она сократила потребление моркови до шести в день.

"Я не понимала, что в этом смешного, и думала: "Боже мой, это не может быть правдой". Я была похожа на Умпа-Лумпа. Я перестала получать столько замечаний, когда уменьшила количество моркови", — сказала она.

Кожа девушки стала оранжевого цвета Фото: Kennedy News & Media

По оценкам шотландки, только на овощи она тратит около 40 фунтов стерлингов (1770 грн) в неделю. Каждый новый понедельник она покупает шесть килограммов моркови в магазине Asda.

"Я очень люблю морковь и с удовольствием ем ее так много за один день. Я знаю, что не всегда питаюсь так, как принято у других людей. Однако я убедила себя в том, что никогда не болею, потому что съедаю за день столько фруктов и овощей", — добавила британка.

Девушка отметила, что в школе ей приходилось чувствовать себя "немного неуверенно" после того, как все решили, что у нее желтуха или она неудачно нанесла искусственный загар. Ее лицо выглядело более оранжевым, чем шея.

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