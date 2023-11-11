Мужчина "расслабляется" каждую субботу, оставляя жену с четырьмя детьми

Женщина жалуется, что работает и воспитывает наследников, при этом вообще не имея выходных.

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Мужчина каждые выходные прощается с женой и четырьмя детьми, чтобы отдохнуть на поле для гольфа и "расслабиться". Об этом женщина рассказала на портале Mumsnet.

Она призналась, что находится "на пределе сил" из-за того, что ее муж не желает уделять часть своего "своего времени", чтобы дать ей также отдохнуть от будничных обязанностей.

Женщина объяснила, что ее возлюбленный решил каждую субботу после рабочей недели ходить играть в гольф, оставляя ее дома одну с четырьмя детьми. Из-за этого она вообще не может строить планов на уикенд, чтобы отдохнуть.

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"Я действительно на пределе сил из-за увлечения моего партнера гольфом. У нас четверо детей, двое из которых подростки, один в предподростковом возрасте и двухмесячный ребенок. До того, как подростки жили с нами, мой партнер играл в гольф каждую вторую субботу. Это длилось с 8:00 до 16:00. Это было хорошо, поскольку это означало, что я могла также организовать свободное от детей время в выходные, или мы могли проводить время семьей", — вспоминает женщина.

Однако впоследствии мужчина решил, что ему нужно играть в гольф каждую субботу, поскольку это его "время для отдыха". А в этот период к семье переехали дети партнера женщины и стало еще труднее.

"Это означает, что я остаюсь с детьми, иногда их четверо, каждую субботу. Весь уход за детьми на мне и ночное кормление нашего ребенка в течение недели, несмотря на то, что я также работаю", — рассказала она.

Фото иллюстративное Фото: Getty Images

Женщина призналась, что даже не может встретиться со своими друзьями.

Она добавила, что пыталась предложить компромисс со своим мужем, чтобы он вернулся к игре в гольф каждую вторую субботу, но он сказал, что это "глупо", поскольку это единственное время, когда он должен "отдохнуть и расслабиться". Женщина добавила, что теперь начинает чувствовать "обиду", потому что никогда не может отдохнуть.

Напомним, умерла женщина, у которой было 150 внуков и правнуков.

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