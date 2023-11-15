Хаос в воздухе: в США посадили самолет, в салон которого во время полета забежала лошадь (видео)

Лошадь не смогли вернуть обратно в стойло и она просто начала галопом бегать внутри салона.

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В США пилоты были вынуждены вернуться и посадить самолет из-за лошади, которая вырвалась и выбежала из грузового отсека. Об этом сообщает Mirror.

Самолет авиакомпании Air Atlanta Icelandic вынужден был вернуться в Нью-Йорк после того, как в грузовом отсеке вырвалась лошадь. Животное вызвало настоящий хаос в воздухе. Пилоты сообщили диспетчеру, что лошадь не удалось вернуть обратно в отсек и она галопом начала бегать по самолету.

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"Мы грузовой самолет, на борту которого живое животное, лошадь. Лошадь вырвалась из стойла. У нас нет проблем с полетом, но нам нужно вернуться в Нью-Йорк. Мы не можем закрепить лошадь", — сообщил смущенный пилот диспетчеру.

Пилоты также попросили о присутствии ветеринара после приземления.

Flightradar24 сообщил, что самолет снова взлетел в 18:35 и успешно приземлился в Льеже примерно через шесть часов в 6:49 по местному времени 10 ноября.

Напомним, что турист из России пытался вилкой заколоть мужчину в самолете из Бангкока. Россиянин как раз собрался обедать, а его сосед начал ерзать и мешать ему орудовать столовым прибором.

Ранее сообщалось, что в США во время полета пассажир с диареей не добежал до туалета, и пилоты вынуждены были посадить самолет.