"Сопротивлялась аресту": в США полицейские спустя 2 часа погони "задержали" лошадь (фото)
Полиция в шутку опубликовала фоторобот животного. В описании говорится, что лошадь была задержана по обвинению в сопротивлении аресту и нарушении общественного порядка.
В штате Алабама (США) сбежавшая миниатюрная лошадь заставила полицию устроить двухчасовую погоню. Животное удалось благополучно поймать. Об этом сообщает UPI.
Полицейское управление Тускалузы сообщило в Facebook, что маленькую лошадку заметили в районе Альберта около 10 часов вечера.
"Сначала она крайне неохотно шла на контакт с офицерами и совсем не интересовалась корками от пиццы или мятными конфетами, которые они предлагали", — говорится в сообщении.
Лошадь вела офицеров "в пешем преследовании на низкой скорости" около двух часов, прежде чем им удалось ее поймать.
"В конце концов, она позволила себя поймать и позировала для селфи", — написали сотрудники полиции.
Полиция в шутку опубликовала фоторобот животного, которого они назвали Джинувин в честь певца "Пони". В описании говорится, что лошадь была задержана по обвинению в сопротивлении аресту и нарушении общественного порядка.
Полиция сообщила, что сейчас они пытаются найти владельца животного.
Ранее Фокус писал, что собака напала на лошадь конной полиции посреди улицы в Лондоне. Владелец животного будет привлечен к ответственности за нарушение правил выгула собак. Что касается лошади, то ей пришлось наложить швы.
Также сообщалось, что в США девушка с 23-килограммовой собакой в рюкзаке стала звездой соцсетей. Видеозапись, в которой американка Джеки Хорнунг несет свою лайку по кличке Луми в рюкзаке, покорила сердца многих пользователей TikTok. Ролик посмотрели более трех миллионов раз.