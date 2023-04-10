"Сопротивлялась аресту": в США полицейские спустя 2 часа погони "задержали" лошадь (фото)

Полиция в шутку опубликовала фоторобот животного. В описании говорится, что лошадь была задержана по обвинению в сопротивлении аресту и нарушении общественного порядка.

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В штате Алабама (США) сбежавшая миниатюрная лошадь заставила полицию устроить двухчасовую погоню. Животное удалось благополучно поймать. Об этом сообщает UPI.

Полицейское управление Тускалузы сообщило в Facebook, что маленькую лошадку заметили в районе Альберта около 10 часов вечера.

"Сначала она крайне неохотно шла на контакт с офицерами и совсем не интересовалась корками от пиццы или мятными конфетами, которые они предлагали", — говорится в сообщении.

Лошадь вела офицеров "в пешем преследовании на низкой скорости" около двух часов, прежде чем им удалось ее поймать.

"В конце концов, она позволила себя поймать и позировала для селфи", — написали сотрудники полиции.

Фоторобот миниатюрной лошади Фото: UPI

Полиция в шутку опубликовала фоторобот животного, которого они назвали Джинувин в честь певца "Пони". В описании говорится, что лошадь была задержана по обвинению в сопротивлении аресту и нарушении общественного порядка.

Полиция сообщила, что сейчас они пытаются найти владельца животного.

Ранее Фокус писал, что собака напала на лошадь конной полиции посреди улицы в Лондоне. Владелец животного будет привлечен к ответственности за нарушение правил выгула собак. Что касается лошади, то ей пришлось наложить швы.

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