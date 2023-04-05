Разнимали прохожие: собака напала на лошадь конной полиции посреди улицы в Лондоне (видео)

Эксперты проводят осмотр, чтобы определить, представляет ли собака угрозу для окружающих. Владелец животного будет привлечен к ответственности за нарушение правил выгула собак. Что касается лошади, то ей пришлось наложить швы.

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Полицейская лошадь получила многочисленные травмы после того, как на нее напала собака в парке на востоке Лондона. Об этом сообщает BBC News.

Владелец собаки прогуливался со своим питомцем по парку и решил отпустить его с поводка. Внезапно пес напал на коня, который был на службе в конной полиции в отряде PH Urbane.

Собака начала кусать скакуна и не подчинялась командам хозяина. В ситуацию были вынуждены вмешаться случайные прохожие, чтобы разнять животных. Только через несколько минут удалось снова надеть поводок на пса и отвести его в сторону.

Эксперты проводят осмотр, чтобы определить, представляет ли собака угрозу для окружающих. Владелец животного будет привлечен к ответственности за нарушение правил выгула собак.

Лошади потребовалось наложить швы Фото: The Guardian

"Лошади потребовалось наложить швы, и ожидается, что после выздоровления она вернется на службу. Собака остается в полицейском питомнике, и офицеры поддерживают контакт с ее владельцем. Арестов не было", — заявил представитель отряда PH Urbane.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как собака несколько раз кусает лошадь, которая пытается вскочить и отвернуться. На кадрах видно, как скакун подпрыгивает и кружится, пытаясь убежать от коричневой собаки, которая продолжает нападать на более крупное животное. Видно, как представители общественности пытаются вмешаться и разнять двух животных, в том числе с помощью большой палки, а офицер полиции кричит на человека, ответственного за собаку.

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