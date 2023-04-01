В США девушка с 23-килограммовой собакой в рюкзаке стала звездой соцсетей (видео)

Видеозапись, в которой американка Джеки Хорнунг несет свою лайку по кличке Луми в рюкзаке, покорила сердца многих пользователей TikTok. Ролик посмотрели более трех миллионов раз.

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Джеки Хорнунг из Нью-Йорка стала популярной в социальных сетях благодаря видеоролику, где она несет своего 23 килограммового питомца в рюкзаке на спине. Об этом сообщает New York Post.

Видеозапись, в которой американка несет свою очаровательную самоедскую лайку по кличке Луми в рюкзаке, покорила сердца многих пользователей TikTok. Ролик посмотрели более трех миллионов раз.

Животное уютно устроилось в рюкзаке, голова собаки торчит наружу, а лапы лежат на плечах девушки когда они заходят в нью-йоркское метро. Затем в видео показывается как они едут на поезде. Питомец спокойно наслаждается поездкой, возвышаясь за спиной своей хозяйки.

"Луми, что в переводе с финского означает "снег", нравится, когда ее носят. Она остается довольно спокойной находясь в рюкзаке", — сообщила Хорнунг.

Помимо восторга ролик вызвал и вопрос о том, почему такую большую собаку нужно носить с собой в рюкзаке.

"Собаки в метро Нью-Йорка должны быть в сумках! Вот почему Луми в рюкзаке", – гласил текст, наложенный на видео Хорнунг.

Хотя заявление американки может звучать странно, но она права и следует законодательству. Правила поведения пассажиров MTA указывают, что никто не может проносить животное в транспорт, если оно не находится в переноске или сумке.

Луми, что в переводе с финского означает "снег"

После того как видео было опубликовано, Луми получил большое количество внимания со стороны пользователей TikTok.

"Он чертовски милый, как будто ты несешь облако в своем рюкзаке", — написал один из подписчиков Джеки.

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