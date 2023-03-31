1,5 млн просмотров в TikTok: хитрая корова притворяется спящей, чтобы ее не доили (видео)

Фермеры Лора и Джон Броуди стали популярными после того, как поделились видеозаписью "упрямой" коровы по кличке Дорис, которая притворяется спящей, чтобы избежать дойки. Ролик набрал 1,5 миллиона просмотров на платформе TikTok.

Related video

Корова по кличке Дорис стала популярной в социальных сетях после того, как притворилась спящей, чтобы избежать дойки. Об этом сообщает Daily Star.

В видео можно увидеть, как фермер пытается уговорить животное выйти на улицу, но оно отчетливо дает понять, что не в настроении.

Этот ролик был снят Джоном Броуди на ферме Ридс, которая находится недалеко от Ньюпорта (Уэльс). Он сделал это исключительно для развлечения своей жены.

"Лора подумала, что это забавно и выложила ролик в TikTok, а я даже не знал об этом", — позже рассказал мужчина.

На видео, которым поделилась в интернете жена Джона Лора, видно, как Дорис "притворяется" спящей, чтобы избежать дойки.

Хозяин коровы отметил, что показанный ролик доказывает, что Дорис "больше человек, чем корова". Позже диджей Грег Джеймс из радиостанции Radio One показал это видео в своем шоу, и тысячи людей выразили свою поддержку тому, что животное не хочет вставать слишком рано.

Ролик вызвал симпатии по всему миру после того, как он был показан в новостях США и собрал более 1,5 миллиона просмотров в TikTok. Зрители поспешили оставить комментарии, утверждая, что на месте коровы они поступили бы так же.

"Кажется, я нашел свое духовное животное. Оставьте Дорис в покое", — написал один из пользователей соцсети.

Ранее Фокус писал, что в Швейцарии планируют продать на аукционе скелет тираннозавра. По словам палеонтолога Ханса Якоб-Сибера, останки являются раритетом и большинство из них уже находятся в музеях США, поэтому все другие окаменелости гигантского хищника, выставленные на продажу ранее, вызывали огромный интерес.

Также сообщалось, что в Нидерландах на пляж выбросило необычное существо. Эти морские обитатели существуют на Земле уже около 400 миллионов лет. Последний раз эта рыба была замечена на голландском острове Тексель в 2017 году.