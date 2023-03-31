1,5 млн переглядів у TikTok: хитра корова прикидається сплячою, щоб її не доїли (відео)

Фермери Лора і Джон Броуді стали популярними після того, як поділилися відеозаписом "впертої" корови на прізвисько Доріс, яка прикидається сплячою, щоб уникнути доїння. Ролик набрав 1,5 мільйона переглядів на платформі TikTok.

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Корова на прізвисько Доріс стала популярною в соціальних мережах після того, як прикинулася сплячою, щоб уникнути доїння. Про це повідомляє Daily Star.

У відео можна побачити, як фермер намагається вмовити тварину вийти на вулицю, але вона чітко дає зрозуміти, що не в настрої.

Цей ролик був знятий Джоном Броуді на фермі Рідс, що неподалік Ньюпорта (Уельс). Він зробив це виключно для розваги своєї дружини.

"Лора подумала, що це смішно і виклала ролик у TikTok, а я навіть не знав про це", — пізніше розповів чоловік.

На відео, яким поділилася в інтернеті дружина Джона Лора, видно, як Доріс "прикидається" сплячою, щоб уникнути доїння.

Господар корови зазначив, що показаний ролик доводить, що Доріс "більше людина, ніж корова". Пізніше діджей Грег Джеймс із радіостанції Radio One показав це відео у своєму шоу, і тисячі людей висловили свою підтримку тому, що тварина не хоче вставати надто рано.

Ролик викликав симпатії по всьому світу після того, як він був показаний у новинах США та зібрав понад 1,5 мільйона переглядів у TikTok. Глядачі поспішили залишити коментарі, стверджуючи, що на місці корови вони зробили б так само.

"Здається, я знайшов свою духовну тварину. Дайте Доріс спокій", — написав один із користувачів соцмережі.

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