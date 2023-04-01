У США дівчина з 23-кілограмовою собакою в рюкзаку стала зіркою соцмереж (відео)

Відеозапис, у якому американка Джекі Хорнунг несе свою лайку на прізвисько Лумі в рюкзаку, підкорив серця багатьох користувачів TikTok. Ролик подивилися понад три мільйони разів.

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Джекі Хорнунг із Нью-Йорка стала популярною в соціальних мережах завдяки відеоролику, де вона несе свого 23-кілограмового улюбленця в рюкзаку на спині. Про це повідомляє New York Post.

Відеозапис, у якому американка несе свою чарівну самоїдську лайку на прізвисько Лумі в рюкзаку, підкорив серця багатьох користувачів TikTok. Ролик подивилися понад три мільйони разів.

Тварина затишно влаштувалася в рюкзаку, голова собаки стирчить назовні, а лапи лежать на плечах дівчини, коли вони заходять у нью-йоркське метро. Потім у відео показується як вони їдуть на потязі. Домашня тваринка спокійно насолоджується поїздкою, влаштувавшись за спиною своєї господарки.

"Лумі, що в перекладі з фінської означає "сніг", подобається, коли її носять. Вона залишається досить спокійною, перебуваючи в рюкзаку", — повідомила Хорнунг.

Крім захоплення ролик викликав і запитання про те, чому таку велику собаку потрібно носити з собою в рюкзаку.

"Собаки в метро Нью-Йорка мають бути в сумках! Ось чому Лумі в рюкзаку", — свідчив текст, накладений на відео Хорнунг.

Хоча заява американки може звучати дивно, але вона має рацію і дотримується законодавства. Правила поведінки пасажирів MTA вказують, що ніхто не може проносити тварину в транспорт, якщо вона не перебуває в переносці або сумці.

Лумі, що в перекладі з фінської означає "сніг"

Після того як відео було опубліковано, Лумі отримав велику кількість уваги з боку користувачів TikTok.

"Він до біса милий, наче ти несеш хмару у своєму рюкзаку", — написав один із підписників Джекі.

Раніше Фокус писав, що в Нідерландах на пляж викинуло незвичайну істоту. Ці морські мешканці існують на Землі вже близько 400 мільйонів років. Востаннє ця риба була помічена на голландському острові Тесел у 2017 році.

Також повідомлялося, що хитра корова прикидається сплячою, щоб її не доїли. Фермери Лора і Джон Броуді стали популярними після того, як поділилися відеозаписом "упертої" корови на прізвисько Доріс, яка прикидається сплячою, щоб уникнути доїння. Ролик набрав 1,5 мільйона переглядів на платформі TikTok.