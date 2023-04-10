"Опиралася арешту": у США поліцейські після 2 годин погоні "затримали" коня (фото)

Поліція жартома опублікувала фоторобот тварини. В описі йдеться, що кінь був затриманий за звинуваченням у спротиві арешту та порушенню громадського порядку.

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У штаті Алабама (США) мініатюрний кінь, що втік, змусив поліцію влаштувати погоню, що тривала 2 години. Тварину вдалося впіймати. Про це повідомляє UPI.

Управління поліції Тускалузи повідомило у Facebook, що маленького коня помітили в районі Альберта близько 10 години вечора.

"Спочатку він вкрай неохоче йшов на контакт з офіцерами та зовсім не цікавився залишками піци чи м'ятними цукерками, які вони пропонували", — йдеться у повідомленні.

Кінь провадив офіцерів "у пішому переслідуванні на низькій швидкості" близько двох годин, перш ніж їм вдалося його зловити.

"Зрештою, він дозволив себе спіймати та позував для селфі", — написали співробітники поліції.

Фоторобот мініатюрного коня Фото: UPI

Поліція жартома опублікувала фоторобот тварини, яку вони назвали Джинувін на честь співака "Поні". В описі йдеться, що кінь був затриманий за звинуваченням у спротиві арешту та порушенню громадського порядку.

Поліція повідомила, що зараз вони намагаються знайти власника тварини.

Раніше Фокус писав, що собака напав на коня кінної поліції посеред вулиці у Лондоні. Власника тварини буде притягнуто до відповідальності за порушення правил вигулу собак. Щодо коня, то їй довелося накласти шви.

Також повідомлялося, що в США дівчина з 23-кілограмовим собакою в рюкзаку стала зіркою соцмереж. Відеозапис, в якому американка Джекі Хорнунг несе свою лайку на прізвисько Лумі в рюкзаку, підкорила серця багатьох користувачів TikTok. Ролик переглянули понад три мільйони разів.