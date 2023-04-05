Рознімали перехожі: пес напав на коня кінної поліції посеред вулиці у Лондоні (відео)

Експерти проводять огляд, щоб визначити, чи є собака загрозою для оточення. Власника тварини буде притягнуто до відповідальності за порушення правил вигулу собак. Щодо коня, то йому довелося накласти шви.

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Кінь отримав численні травми після того, як на нього напав собака в парку на сході Лондона. Про це повідомляє BBC News.

Власник собаки прогулювався зі своїм вихованцем парком і вирішив відпустити його з повідця. Раптом пес напав на коня, який був на службі у кінній поліції у загоні PH Urbane.

Собака почав кусати скакуна і не підкорявся командам господаря. У ситуацію були змушені втрутитися випадкові перехожі, щоб розняти тварин. Лише за кілька хвилин вдалося знову надіти повідець на пса і відвести його вбік.

Експерти проводять огляд, щоб визначити, чи є собака загрозою для оточення. Власника тварини буде притягнуто до відповідальності за порушення правил вигулу собак.

Коню знадобилося накласти шви Фото: who

"Коню знадобилося накласти шви, і очікується, що після одужання він повернеться на службу. Собака залишається в поліційному розпліднику, і офіцери підтримують контакт з його власником. Арештів не було", — заявив представник загону PH Urbane.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як собака кілька разів кусає коняку, яка намагається відвернутися. На кадрах видно, як скакун підстрибує і крутиться, намагаючись втекти від коричневого пса, який продовжує нападати на більшу тварину. Видно, як представники громадськості намагаються втрутитися та розняти двох тварин, у тому числі за допомогою великої палиці, а офіцер поліції кричить на людину, відповідальну за собаку.

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