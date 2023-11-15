Ролл с лобстером вместо наггетсов: элитный McDonald's предлагает уникальный ассортимент блюд (фото)

Чтобы соответствовать истории города Ньюпорт, ресторану пришлось изменить интерьер и меню. Теперь там можно попробовать элитные блюда.

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Самый модный в мире McDonald's расположен в 150-летнем особняке. Удивляет не только локация, но и ассортимент — здесь даже продаются роллы с лобстерами. Об этом сообщает издание The Sun.

На первый взгляд вы можете принять McDonald's за ресторан изысканной кухни. Даже зайдя внутрь, сложно поверить, что это та самая любимая всеми сеть быстрого питания.

Интерьер этого заведения непохож на типичный — здесь расставлена деревянная мебель, камины и изысканные статуэтки.

Несмотря на то, что в меню нет дорогих стейков и марочных вин, в нем все равно есть выдающиеся позиции.

Помимо привычных Биг-Маков и куриных наггетсов, в летний сезон можно побаловать себя роллами с лобстером.

Когда в 1984 году "Макдональдс" решил открыться в Ньюпорте, город был недоволен тем, что гигант быстрого питания разрушает его эстетику. Строгие ограничения на проектирование зданий привели к тому, что McDonald's пришлось отказаться от своих фирменных цветов и архитектуры.

Сеть ресторанов быстрого питания перестроила существующую структуру так, чтобы она лучше вписывалась в город.

Ресторан быстрого питания даже отказался от своей знаменитой золотой арки, которая привлекала всеобщее внимание.

Элитный McDonald's предлагает уникальный ассортимент блюд

Ранее Фокус сообщал, что полиция арестовала туриста, который попросил "гранату" вместо "граната". Мужчина во время разговора с официантом совершил ошибку и спустя пару минут был окружен вооруженной полицией. На него надели наручники и провели обыск в хостеле, в котором он остановился.

Также стало известно, что турист 20 раз симулировал сердечный приступ, чтобы не платить за еду. Мужчине выписали два штрафа за нарушение законов. Суммы были невелики, но он отказался их оплатить. В результате он был приговорен к 42 дням тюремного заключения. Однако на этом история не закончилась.