Разбил молотком: австралиец нашел чизбургер из McDonald's, которому несколько лет (видео)

Чизбургер был найден на заднем сиденье 12-летней Toyota Camry, рядом с запасным колесом, которое никогда не трогали. Булочка выглядела довольно свежей.

Related video

29-летний Кэмерон Холланд из Австралии поклялся больше никогда не заказывать бургеры в McDonald's после того, как нашел "окаменевший" чизбургер на заднем сиденье машины клиента. Об этом он рассказал в видео, которое выложил в TikTok.

Мужчина из Брисбена был настолько возмущен подобной находкой, что решил показать ее другим людям.

Важно

Погулял и сбежал: мужчина "вернулся" в бар, чтобы оплатить счет 15-летней давности (фото)

По словам Кэмерона Холланда, твердый чизбургер выглядел свежим, но ему было наверное, года три. На видео мясо, сыр и булочка выглядят "нетронутыми", а когда мужчина снимает верхнюю булочку, то камера фиксирует даже маринованный лук внутри. Затем он бросает бургер на пол и молотком разбиваем его как пластмассовую игрушку.

В беседе с журналистами австралиец рассказал, что бургер был найден на заднем сиденье 12-летней Toyota Camry, рядом с запасным колесом, которое никогда не трогали.

"Я сразу же почувствовал отвращение и больше никогда не буду питаться в McDonald's. Я был потрясен тем, насколько свежим выглядел бургер, но при этом он был твердым, как камень", — сказал он.

Он добавил, что никто в цехе не осмелился лизнуть его или понюхать, но явного плохого запаха не было.

Мясо, сыр и булочка выглядят "нетронутыми" Фото: TikTok

В McDonald's не стали комментировать, как долго гамбургер мог находиться в машине и как долго он выглядел "первозданным". Вместо этого представитель компании сообщил Daily Mail, что их лучше употреблять сразу после покупки или доставки, чтобы убедиться в качестве и свежести.

Подписчики Кэмерона прокомментировали его ролик, который стал вирусным и быстро набрал более3,3 млн просмотров. Люди писали, что встречали подобные "окаменевшие бургеры".

"Однажды в школе мой учитель естествознания пытался показать нам, насколько вреден McDonald's, и мы сделали бургер в классе для домашних животных. Прошел год, а плесени не было", — написала одна девушка.

Другие люди говорили, что бургер, скорее всего, все еще съедобен.

"Просто добавьте воды для регидратации, и он будет готов к употреблению", — писали они.

Издание Daily Mail отмечает, что судя по дизайну обертки, бургер был приготовлен в течение последних двух лет.

Ранее Фокус сообщал, что полиция арестовала туриста, который попросил "гранату" вместо "граната". Мужчина во время разговора с официантом совершил ошибку и спустя пару минут был окружен вооруженной полицией. На него надели наручники и провели обыск в хостеле, в котором он остановился.

Также стало известно, что турист 20 раз симулировал сердечный приступ, чтобы не платить за еду. Мужчине выписали два штрафа за нарушение законов. Суммы были невелики, но он отказался их оплатить. В результате он был приговорен к 42 дням тюремного заключения. Однако на этом история не закончилась.